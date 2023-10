Javier Aguirre: «El partido ante el Getafe nos puede aupar o condenar»

El entrenador del Real Mallorca, Javier Aguirre, ha asegurado que el partido de este sábado en Son Moix ante el Getafe puede «condenar o aupar» a su equipo. El técnico mexicano, que recupera a Pablo Maffeo y Antonio Raíllo tras dejar atrás sus problemas físicos, ha valorado de forma positiva las «buenas sensaciones» de las últimas jornadas y confía en materializarlas en un encuentro «importante» en el que espera «mucho contacto físico» y considera clave tanto «el equilibrio emocional» como ser «contundentes en las dos áreas».

«Llevamos tres o cuatro semanas que no tenemos buenos resultados, pero tenemos buenas sensaciones y ojalá sigamos en la misma línea y seamos más contundentes en las áreas. En la nuestra con poco nos han hecho goles o penaltis y en la del rival tuvimos para matar y no lo hicimos. No tenemos que bajar la línea de compromiso, actitud y no sé si de buen juego, pero tenemos que mejorar en la definición y también tenemos que mejorar en nuestra área», ha analizado Javier Aguirre, que subraya que la temporada pasada «con menos conseguíamos más y no hemos conseguido esta efectividad», por lo que remarca la necesidad de que su «no nos decepcionemos».

Para el entrenador del Real Mallorca la visita del Getafe es un partido «importante» porque «nos puede condenar o aupar». Los tres puntos multiplicarían el valor de unos «empates extraños» que no han permitido que los bermellones viviera una situación más holgada en la clasificación, pero Aguirre deja claro que «no hemos hecho para merecer más». «Ni árbitros, ni mala suerte, esperamos romper la rachita, ganar en casa y a ver si le damos una alegría a la gente», ha sentenciado.

El técnico aguarda un partido «de mucho contacto físico, de dos equipos a los que nos gusta competir bien, correr mucho y luchar cada balón como si fuera el último». «Espero un partido de idas y vueltas, con muchos duelos individuales y en el que hará falta equilibrio emocional para estar centrad», ha observado al mismo tiempo que ha hecho hincapié en que el Getafe es un equipo «físicamente muy fuerte» y con mucho potencial en el juego áereo. Cuestionado sobre el equilibrio emocional al que alude Javier Aguirre ha precisado que se refería a «no caer en precipitaciones» y en ningún caso en referencia al estilo de «un rival que hace su trabajo como nosotros el nuestro».

Sobre las críticas que acumula el Getafe y Bordalás de rivales, Aguirre ha manifestado que tiene «respeto» por el técnico valenciano, que ha demostrado que allí donde ha estado «ha hecho a sus equipos mejores». «Todos los equipos cuando van ganando algún jugador tarda en sacar o salir, o finge o el niño del balón deja le pelota en el sitio en lugar de devolverla… son tonterías que te pueden desquiciar, pero es una forma natural y normal de llevar el juego y para eso está el árbitro», ha razonado.

Acerca del parte de bajar, el técnico del Real Mallorca ha confirmado que Darder «no llega», pero ha desvelado que recupera a Pablo Maffeo y Antonio Raíllo. «Al cien por cien no están, pero apuraron los tiempos y si hay una emergencia jugarán porque pueden. De la lesión están sanos pero no están para los 90 minutos», ha explicado el preparador mexicano, que ha destacado que la presencia de ambos es importante porque «viven mucho el juego, son inquietos, animan y hacen piña». «Su presencia seguro que anima al grupo y a la gente», ha expresado en relación a la vuelta del capitán, Antonio Raíllo, inédito en lo que llevamos de temporadas.

No ha querido desvelar si mantendrá la línea de cinco atrás o volverá a la defensa de cuatro este sábado, pero sí ha valorado que le «gusta» que su Mallorca juegue «con la misma determinación con dos dibujos que el grupo ha demostrado que domina a diferencia del pasado curso».