El entrenador del Real Mallorca, Javier Aguirre, abrocha la décima jornada con «sentimientos encontrados». La derrota contra la Real Sociedad en Anoeta, la cuarta de la temporada, corta la racha de empates que traía el equipo balear y lo manda de nuevo a la lona tras un buen partido en el que la falta de acierto volvía a ser determinante.

«Desde lo de Girona llevamos dos o tres partidos buenos en los que sin embargo no hemos podido ganar. Hoy lo más justo era el empate pero en el fútbol no hay justicia», argumentaba el mexicano. «No tuvimos suficiente claridad. Al final ellos han ganado y no hay más que hablar. Te vas fastidiado».

Según Aguirre, el Mallorca «lleva una temporada aciaga en cuanto a resultados, pero para algunas cosas todavía estamos en proceso», señalaba el técnico. «Son ya diez partidos y no estamos contentos con la cosecha, aunque hemos peleado siempre. Espero que los goles acaben entrando. Tengo a tres goleadores y hoy Larin no ha tenido fortuna pero lo seguirá intentando», alegaba.

Aguirre alababa a la Real Sociedad, definiendo al conjunto txuri urdin como un equipo con gran movilidad, que juega prácticamente de memoria y que la dinámica que arrastran es muy positiva. En cuanto al heroe realista, Álex Remiro, lo describía como «un portero muy completo. Hoy se ha podido ver, y eso significa que el equipo hizo las cosas bien, aunque Remiro mejor».