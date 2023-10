Samú Costa: «No merecíamos perder, ni siquiera empatar»

Samú Costa, centrocampista del Real Mallorca, lamentaba la derrota del conjunto balear en el Real Arena. «La tuvimos y no la hicimos», reconocía el centrocampista portugués. «La Real Sociedad ha sido más eficaz», admitía al final del encuentro.

«El partido de hoy ha sido una piedra en el camino», explicaba Samú Costa. «Debemos aprender de la derrota, pero estoy orgulloso del equipo. Ellos no han podido jugar como querían. No se puede reprochar nada al equipo», apuntaba.

El exjugador del Almería disfrutaba de una gran oportunidad para marcar ya con el marcador en contra, pero su cabezazo se marchaba desviado. «Mi ocasión no la puedo fallar», confesaba Costa a pie de campo. «Me siento con rabia, pero tengo que seguir trabajando. Debemos ser humildes y felicitar a la Real Sociedad. No creo en la suerte, pero tampoco merecíamos perder, ni siquiera empatar», concluía el futbolista del Mallorca.