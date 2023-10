La falta de acierto castiga al Mallorca ante la Real

Un gol de Brais a los 63 minutos castiga a un Mallorca peleón y voluntarioso y que pagó la falta de acierto en los metros finales (1-0). Sigue la maldición en sus visitas a San Sebastián y son doce derrotas consecutivas y sin marcar desde 2007. Era de cajón. Pero en esta ocasión los baleares tuvieron mucho protagonismo en el área rival para dar un giro a la historia, pero se olvidaron de afinar el disparo, sobre todo Larin, que fue titular y falló las ocasiones más claras para los baleares.

Los dos primeros avisos fueron del Mallorca y en ambos casos el protagonista fue Larin. Como es habitual los baleares protagonizan arranques eléctricos y ante la Real no fue menos. A los treinta segundos un centro lateral del jugador canadiense lo intercepta con problemas en el segundo palo Remiro en una de esas acciones donde los defensas se miran entre ellos buscando explicaciones de cómo ha podido suceder esto. Sin tiempo para pensar mucho apenas treinta segundos después un centro lateral lo resitúa Muriqi de nuevo para que Larin posicione el balón en su pierna de disparo y su chut lo intercepte de nuevo el potero. Pidió penalti el delantero por manotazo de Pacheco. El colegiado interpretó que no era suficiente para desestabilizarle y el juego siguió.

Fueron dos avisos en apenas un minuto y eso siempre suele ser buena señal porque es sinónimo e que el equipo entra enchufado al partido. La Real tenía dificultades para superar a los baleares y la defensa de Aguirre cubría bien la zona de Rajkovic. Un disparo de falta rechazado de puños por el guardameta fue el pobre bagaje del equipo de donosti.

Con un Mallorca entonado y cubriendo muy bien el campo, a los diez minutos llegó la mejor oportunidad del partido y otra vez fue en las botas de Larin. Dani Rodríguez, desde el círculo central, vio la intención del canadiense de ganar espacio entre la zaga rival y envió un centro medido de esos que siembran dudas entre los centrales y el portero. Fue en ese segundo de duda cuando Cyle ganó en carrera la posición y se metió en el área para intentar marcar. Pero una vez más falló. Supo generar la ocasión y el espacio, pero erró en la finalización. Se le llenó el horizonte de Remiro y lejos de colocar el balón lanzó un pelotazo al que respondió bien posicionado el guardameta de la Real.

El juego siguió, pero la sensación era de que ahí estaba la clave del partido. Desde ese momento y hasta el final lo que se dio fue una diametral falta de criterio del colegiado Figueroa Vázquez a la hora de enseñar tarjetas. La vieron Copete, Lato y Sánchez y se la perdonó a Zubeldia y Oyarzabal. Y eso te va minando tanto o más que un resultado en contra.

Antes de la media hora Dani cabeceó en el interior del área un servicio de Gio. La pelota salió fuera y Remiro tuvo que cubrir el espacio sin mayores problemas. Y a partir de ahí idas y venidas. Los partidos puede que no se ganen en las primeras partes, pero lo que está claro es que nadie quiere perderlos. Sin goles se llegó al descanso.

Tras la reanudación quien movió el banquillo fue Imanol Alguacil consciente de que sus bandas y el juego ofensivo que generaba no le alcanzaba para ganar el partido. Entraron Barrenetxea, Kubo y Traore, pero quien de nuevo tuvo la oportunidad más clara en el arranque fue el Mallorca. Además fue una doble oportunidad. A los 51 minutos Dani lanzó un trallazo que encontró la respuesta magnífica de Remiro, que metió la mano lo justo para desbaratar la dirección del encuentro. El rechace fue para Larin, que de nuevo estaba bien colocado y de nuevo disparó al cuerpo del portero. Todo lo que sea buscar otra opción no entraba ayer en sus planes. Otra vez oportunidad perdida.

Y a partir de ahí Kubo cogió su balón y tiró del carro. No es el jugador que estuvo en el Mallorca donde en ocasiones aparecía y en ocasiones no. En la Real aparece siempre y apareció lo justo para abanderar el gol de Brais a los 63 minutos. El Mallorca se vio sorprendido por una jugada combinada del rival. El esférico terminó en las botas de Kubo que metió un balón precioso y preciso al interior del área para que su compañero rematara de cabeza sin levantar los pies del suelo. Se juntó todo: el talento de Take y la indefinición de la defensa.

A partir de ahí a remar en contra. La Real marcó el segundo en fuera de juego y Rajkovic salvó dos goles cantados en acciones ante Oyarzabal y Ahien. El serbio sostenía el encuentro y permitía a los mallorquinistas seguir metidos en el partido. Aguirre metió mano al banquillo y sacó a Amath, Abdón, también a Morlanes, Jaume Costa y Llabrés. Equipo nuevo y todos adelante. Samu Costa la tuvo en un remate de cabeza a la salida de un corner, pero de nuevo el balón salió fuera. Y a los 89 minutos tuvo el empate el once balear en una internada de Amath. Su conducción acabaó con el balón al interior del área donde se generó una triple ocasión. Un primer disparo del atacante que sale rebotado, un posterior cabezazo de Muriqi al larguero y otro remate de Amath que chocó entre una nube de piernas. Ahí la suerte fue esquiva para un Mallorca que buscaba el empate y no lo encontró. Un partido más, buenas sensaciones, pero sin puntos.