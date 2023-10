Kubo, una amenaza Real para el Mallorca

El ‘Emperador’ de la Real Sociedad vistió dos temporadas la camiseta del Mallorca y es una de las grandes amenazas del equipo rojillo con vistas al choque ante el once donostiarra este próximo sábado. En Mallorca dio destellos de su calidad, pero Take Kubo (Kawasaki, 2001) no explotó como lo ha hecho ahora en San Sebastián. Esta temporada ha anotado cinco goles, registros mucho más sobresalientes que las dos temporadas anteriores tanto en el equipo rojillo como el curso que compartió entre el Villarreal y el Getafe. En total esas cuatro temporadas anotó seis mientras que el curso pasado consiguió nueve y el actual lleva ya cinco.

Sin duda es una amenaza muy real para los mallorquinistas, que además de tratar de frenarle deberán también suplir la ausencia de Sergi Darder, que estará un periodo aproximado de cuatro semanas de baja. Take ha encajado en San Sebastián como un guante a una mano mejorando sus prestaciones y consiguiendo una continuidad en su juego y no la intermitencia que aquí demostró. Desde su llegada ha ido creciendo y ahora sus prestaciones permiten a la Real contar con un futbolista diferencial, versátil y muy participativo en el juego ofensivo. Tanto en la posición de segunda punta como de extremo derecho, Take explota al máximo sus principales virtudes y que aquí en el Mallorca llegaron a intuirse en ciertos partidos, pero en el Reale Arena son prácticamente constantes. La primera temporada de Kubo en el Mallorca, el japonés era muy joven, contaba con 18 años de edad y jugó un total de 35 partidos, 23 de ellos como titular. Anotó ese año cuatro goles y fue de menos a más, pero sin llegar a tener una continuidad en su juego y que éste fuera absolutamente desbordante. No llegó al nivel mostrado en San Sebastián. El equipo esa temporada, con Vicente Moreno en el banquillo, no pudo eludir el descenso de categoría en una campaña marcada por los meses finales de la competición marcados por la pandemia del coronavirus. El curso siguiente lo dividió entre Villarreal y Getafe y la campaña 21/22 regresó al Mallorca para dar un paso más a la hora de tener un mayor protagonismo en el equipo. Ese año primero con Luis García y después con Javie Aguirre, el japonés participó en 28 partidos anotando solo un gol. También ahí mostró luces y alguna sombra. Será sin duda la gran preocupación de un Mallorca que llega al partido con las urgencias de ver que solo se ha conseguido un triunfo en los nueve encuentros disputados hasta la fecha. Una losa que impide a los baleares dar un primer salto notable en la clasificación. El único triunfo conseguido hasta la fecha fue contra el Celta y ahora se hace ahora urgente y necesario volver a dar un golpe sobre la mesa. Javier Aguirre afirma que el equipo va a más durante estas semanas y lo cierto es que en según qué minutos de los últimos encuentros, el equipo ha experimentado cierta mejoría. Ahora toca volver a empezar después de este parón de selecciones y hacerlo además sin Sergi Darder, cuya presencia en la zona ancha había ido incrementando su importancia hasta llegar a darse un cambio de sistema.

Sin embargo, las circunstancias ahora ha cambiado y la ausencia del jugador de Artà, unido a la necesidad de puntuar, puede hacer que una vez más se regrese al sistema anterior. De hecho, uno de los principales objetivos de Aguirre y Toni Amor es que el equipo pueda manejar lol dos registros con facilidad adaptándose a las necesidades en cada momento. Ahora tocará afrontar un test de altura ante una gran Real.