Toni Lato: «Será extraño y bonito jugar contra el Valencia, pero le animaré después del sábado»

El lateral del Mallorca Toni Lato admitió en una entrevista con la Agencia EFE que para él será muy «extraño», aunque «bonito», enfrentarse al Valencia este sábado tras haberse formado y haber desarrollado toda su carrera hasta ahora en el club de Mestalla.

«Es una situación nueva para mí y muy extraña. El Valencia es el club de mi vida, donde me he criado y he crecido, soy la persona que soy por eso. Se me hace extraño jugar contra personas que son como familia, pero el fútbol te lleva a estas situaciones», señaló.

«Es extraño pero bonito, pero cuando pite el árbitro el compromiso y la fuerza serán para que los tres puntos se queden en Mallorca y después a animar al Valencia toda la temporada», afirmó Lato, que jugó unos meses cedido en Osasuna pero que no se midió entonces al conjunto valenciano.

Lato, que aseguró que mantiene contacto con muchos miembros de la actual plantilla del Valencia, dijo que «será bonito tenerlos enfrente» y que será aún mucho más raro en la segunda vuelta. «Ojalá los dos nos mantengamos y no suframos como hizo el Valencia la temporada pasada. Ojalá que ninguno suframos y que pudiéramos pelear por entrar en Europa y crecer y a nivel individual quiero seguir ayudando al equipo en todo lo que necesite e intentar hacerlo mejor», añadió Lato, que dijo que «en Primera los partidos te marcan dónde estás y ahora el Valencia está por delante».

El lateral se mostró contento tras estos primeros meses en el Mallorca y dijo que era consciente de que iba a tener competencia para jugar: «Para mí ha sido un cambio importante, pero estoy muy cómodo, muy contento. Me han acogido muy bien desde el primer día, estoy disfrutando y jugando cada fin de semana y además estoy cerca de casa».

«Vine y sabía que tenía la competencia de otro valenciano como Jaume Costa, que me está ayudando mucho. Sabía que el míster (Javier Aguirre) tenía su equipo muy claro y debes convencerle de que puedes aportar cosas. Yo siempre estoy disponible me siento importante y estoy adaptándome», apuntó.

Respecto al hecho de que el Valencia se haya fijado como objetivo la salvación, Lato apuntó que hay «una situación» que ha llevado «a la situación actual», pero dijo que el club volverá al lugar que ocupaba y se mostró esperanzado en que lo haga con el actual protagonismo de los canteranos.

«Están tirando del carro, sienten, como yo lo hacía, los colores y el peso de la camiseta del Valencia y saben lo que hay que luchar por ella, por su afición. Es un club con presión, pero vale la pena cuando ves la grada de Mestalla o cómo te acompañan fuera. La gente joven está aportando mucha energía y el cuerpo técnico también y con eso se puede mirar al futuro», señaló.

Lato dijo que era consciente de la calidad que tenían muchos de esos jóvenes, pero admitió que la ha sorprendido el impacto inmediato que han tenido en la Liga. «Cuando los veía entrenar, a Javi (Guerra), a Diego (López), a todos, veía sus condiciones, pero te sorprende porque no sabes en la élite el nivel que te pueden dar. Hay que tener paciencia, van a evolucionar y van a seguir creciendo», auguró.

Meses después de haber rechazado la propuesta de renovar por una campaña, Lato analizó aquella decisión y cree haber acertado, aunque no descarta volver en un futuro al Valencia. «Como dije en su momento fue duro porque era irme de mi casa y dejar a gente con la que te has criado y que son de tu familia. Piensas que puedes estar tres o cuatro años y al final te ofrecen uno y en ese momento debes valorarlo y mirar por ti. Necesitaba tener más años y disfrutar, personalmente y futbolísticamente necesitaba regularidad y esa puerta no estaba abierta. Ojalá algún día pueda volver, pero ahora estoy muy contento de estar aquí», concluyó.