El Real Mallorca pone a prueba su confianza

El Real Mallorca afronta este sábado una nueva oportunidad para poner a prueba su confianza. El once balear juega en Vallecas (16:15 horas, Movistar TV) ante un Rayo irregular en el estadio de la calle Payaso Fofó. Sin embargo, es un equipo especialmente aguerrido y que trata de mantener la inercia sel curso pasado con Iraola en el banquillo. El Mallorca llega al choque con el subidón de moral que supone hacer frente a todo un Barcelona hasta el punto de tener opciones reales de ganar al líder. Tuvo que conformarse con el empate, pero lo que es más importante, confirmó que con altas dosis de lucha y sacrificio todo es posible. Cualquier cosa menos dar un paso atrás como ocurrió en Girona tras anotar el cero a uno. Con las dos lecciones aprendidas, la de Montilivi y la del pasado martes en Son Moix, el Mallorca afronta un nuevo test de altura para medir su fe y aumentar todavía más su autoestima.

Sin Raíllo ni Maffeo, éste último de baja entre cinco y siete semanas, aunque pueden ser algo menos, el técnico recupera a Lato, que podría recuperar su posición en el lateral en lugar de Jaume Costa. Gio se mantendrá en el costado diestro y la zaga no debería sufrir más modificaciones.

Antonio Sánchez será titular y resta por conocer si sus socios en la sala de máquinas seguirán siendo Samu y Dani o por contra Sergi Darder tendrá opciones de salir de inicio. Abdón y Muriqi supuestamente se mantendrán en el once dado el rendimiento tan magnífico que están ofreciendo. «Soy una persona positiva de forma natural y que siempre intenta ver la cara buena de la escena aunque a veces te pegas el palo igual», indicó ayer el entrenador, consciente de la necesidad de sumar para tomar un mayor impulso. «Tenemos un déficit de puntos porque con seis en siete jornadas no estamos bien en la clasificación, pero jugamos mucho mejor de lo que dice la tabla. Marcamos nueve goles y fallamos dos penaltis cuando antes no teníamos esta proyección de goles, pero ahora que estamos cubiertos por una parte nos destapamos por la otra», manifestó el entrenador del Mallorca en la previa del encuentro ante el Rayo Vallecano.

Con la premisa de no salir de vacío, el equipo se plantará en el campo madrileño con la idea de engrosar su casillero, pero sobre todo tratando de no perder el punto que ya tiene en su pode cuando empieza el partido. Esa es la filosofía de un Mallorca que el curso pasado brilló con luz propia y que este año todavía está buscando cómo recomponer la figura.

A raíz de eta situación y acerca del dilema sobre dar continuidad al once que empató frente al Barcelona, el entrenador del Real Mallorca ha adelantado que Antonio Sánchez «merece repetir» y ha confirmado también la titularidad de Gio, que tendrá como alternativa al canterano ‘Miguelito’. En cuanto al hecho de dejar fichajes de nivel en el banquillo el técnico mexicano ha asegurado que es «difícil» porque «Darder y Larin son dos inversiones fuertes, pero tener que elegir es de esos problemas que queremos los entrenadores». «Sigo contento con la plantilla porque está compensada y cuando encuentre la forma de engancharlos iremos para arriba», puntualizó.

El encuentro transita ente esa necesidad de ganar para dar un salto de calidad y no perder para evitar volver al precipio. Esa manta corta que es el fútbol y que tan difícil es encontrar el equilibrio. En ese tránsito se encuentra un Mallorca necesitado.