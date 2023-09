Punto de orgullo ante el líder

El Real Mallorca exhibió de nuevo su mejor versión y empató a dos ante el líder de la Liga, el FC Barcelona. El once balear se avanzó en el marcador a los siete minutos gracias a un gol de Muriqi y Raphinha empató en el cuarenta. Sin embargo, el Mallorca echó mano de la garra y anotó el segundo antes del descanso gracias al acierto de Abdón. Fermín, ya en el segundo tiempo estableció el empate. Aguirre modificó el once, sentó a Darder y en su lugar jugó Antonio Sánchez. También fue titular Abdón Prats. Al final se consiguió un punto muy luchado y justo, aunque al final Larin perdonó o imperdonable porque el Mallorca pudo llevarse la victoria en la recta final.

En la primera parte el Mallorca lo hizo casi todo bien, se desquitó rápido de sus complejos y salió a jugarle de tú a tú al Barcelona. Y lo hizo además desde el minuto uno de partido tal y como sucedió en Girona. Los inicios de los baleares suelen ser eléctricos y este partido ante el conjunto azulgrana no fue una excepción.

Con una presión alta y mandando en el juego, la primera oportunidad que tuvo el once de Aguirre la enchufó. Porque cuando provocas noticias en el campo rival pueden pasar cosas, como por ejemplo que uno de los guardametas más seguros del campeonato, Marc-André ter Stegen, se equivoque en una entrega con el pie y permita al rival improvisar en el área. Eso es lo que sucedió. Iñigo Martínez quiso quitarse los problemas de encima y cedió el balón a su guardameta, que cedió con la derecha a la zona de nadie para que entrara Antonio Sánchez, ayer el más listo de la clase, y propiciara con su robo una situación de máximo estrés en la zaga rival. Su centro al corazón del área lo rechazó la defensa, pero el balón regresó a él y en la segunda ocasión atinó de pleno para buscar a Muriqi, solo en el área. El kosovar no perdonó y a los siete minutos situó el uno a cero en el marcador.

Más o menos se repetía la historia de Montilivi, pero este Mallorca no era el mismo. Estaba más enchufado. A partir de ahí el Barça se percató de que no sería un partido fácil y Xavi empezó a lamentar haber dejado a medio equipo titular en el banquillo. Antonio Sánchez lo probó en el minuto 18. El mallorquín era todo confianza y pundonor mientras que Raphinha sirvió un balón de gol a Ferran Torres, que no cazó la bola a los 24 minutos en la primera acción de acercamiento peligroso por parte del rival.

Superado el minuto treinta de partido Maffeo se vio obligado a ceder su posición a Jaume Costa. El catalán se lesionó y el Mallorca trató de recomponerse, aunque fue por esa banda donde el Barça, con Raphinha, trató de generar más peligro. En la parte central del primer tiempo se dio un interesante intercambio de golpes. El Barça empujaba y el Mallorca contestaba. Lo mejor sin duda era el descaro que mostraban los de Aguirre. En ese escenario cualquier cosa era posible y el Barcelona golpeó. Raphinha pilló un rebote al borde del área y desde la media luna mandó un balón raso y envenenado al que no pudo responder Rajkovic. Sin prácticamente nada el Barcelona marcaba el empate.

Sin embargo, el Mallorca no aflojó y el fútbol mostró en toda su extensión su caprichoso destino. A los 46 minutos Rajkovic metió una mano salvadora a disparo de Joao Felix para enviar a corner. No fue gol de milagro. Tras el corner el balón salió fuera y el guardameta sacó de puerta largo. El balón lo peinó Muriqi lo justo para que Abdon se metiera entre los centrales y el portero y metiera la pierna para anotar el dos a uno. Delirio en Son Moix. El equipo rojillo tuvo el tercero a los 48 minutos en un cabezazo del kosovar a la salida de un corner. El once bermellón se iba crecido al descanso.

En el segundo tiempo sucedieron muchas cosas y la mayoría de ellas buenas para el Mallorca. Como es lógico el Barcelona empujó, pero el equipo balear le metió tanta intensidad que no se lo puso fácil al conjunto azulgrana. Avisó Joao Felix, que aprovechó una pérdida de Gio para disparar desde el borde del área y enviar el balón al poste. La portería de Rajkovic y el propio portero se quedaron temblando.

Los cambios en ambos equipos se iban sucediendo y Xavi metió a Lewandowski, Yamal y Fermín mientras que Aguirre daba entrada a Sergi y Larin. El partido seguía eléctrico y el Barça continuaba inquietando. Nada más entrar el joven jugador azulgrana forzó un posible penalti. Su escapada al interior del área fue interceptada por Copete, que arriesgó en exceso. El colegiado señaló penalti y el VAR le instó a revisión. La acción quedó invalidada. Respiro, pero aviso. Y aviso serio. Y poco después llegó el empate a dos. El Barça empezó a meter muchos jugadores por delante del balón y a arrinconar a los baleares, que ya ofrecían claros síntomas de cansancio. El Barça llevó a cabo una acción de tiralíneas entre Yamal, Raphinha y Lewandowski terminó en los pies de Fermín, que libre de marca anoto el empate a dos.

A partir de ahí el partido entró en esa fase de rayos y truenos. Yamal creaba peligro en cada balón que tocaba, pero quien tuvo el gol fue el Mallorca. Y lo tuvo en una gran acción de Darder que tras un robo y posterior conducción centró a Larin en el interior del área y el canadiense envió a fuera. Al final empate a dos, punto de orgullo ante el líder y un chute de autoestima para los de Aguirre.