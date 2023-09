El Mallorca ganó (0-1) al Celta en Vigo en un partido infame del conjunto de Javier Aguirre. El equipo no mereció ni el empate, sino que hizo méritos para perder con holgura. Pero el fútbol es maravilloso, no es una una ciencia exacta y no siempre gana quien más méritos hace para vencer. El Mallorca sumó una victoria milagrosa, acumula cinco puntos y despide el inicio de una crisis que ya se atisbaba en el horizonte. El Celta fue mejor, pero Rajkovic salvó al equipo de una derrota segura con intervenciones de mucho mérito.

Noticias relacionadas El Real Mallorca encuentra petróleo en Balaídos El partido se inició con dominio gallego, aunque el Mallorca dispuso de dos oportunidades para inaugurar el marcador. El Celta era mejor, pero no el once de Rafa Benítez era incapaz de traducir su dominio en goles. La segunda parte fue esperpéntica. El Celta sometió al Mallorca en todo momento, Rajkovic se convirtió en héroe, pero el fútbol es maravilloso y Muriqi acertó en una de las pocas aproximaciones del equipo en la segunda mitad. El Mallorca era un equipo frágil, demasiado vulnerable, pero el gol de los gallegos no llegó y el equipo estrenó su casillero de triunfos. Ayer, la victoria fue para el Mallorca, pero jugando de esta manera será complicado que el equipo sume muchos puntos. Es imprescindible mejorar. Aguirre tiene un estilo de juego definido y es poco amigo de los cambios en el dibujo. Tras cuatro jornadas y un fin de semana de descanso su equipo inicial fue tan previsible como decepcionante. El Mallorca jugó con cinco defensas, con Sergi Darder lejos de su mejor ubicación y un solo atacante. En todo caso, una cosa es el dibujo, que puede gustarte más o menos, y otra muy diferente la forma de jugar. Puede discutirse la táctica y seguro que habrá diferentes opiniones, pero nadie debería dudar de que jugando como ayer la permanencia será complicada. l