Javier Aguirre: «Hablar de justicia en el mundo del fútbol es difícil»

«No estoy contento porque el rival tuvo dos disparos al palo y gozó de más ocasiones, pero sí estoy satisfecho con el resultado», explicó Javier Aguirre al término del encuentro. El entrenador del Real Mallorca destacó el trabajo del equipo . «Hemos sido más reconocibles en la presión, el juego aéreo, pero en tramos del partido nos ha faltado profundidad». Aguirre no quiso pronunciarse sobre si el resultado había sido justo o no. «Hablar de justicia en el mundo del fútbol es complicado. En los 500 partidos que llevo entrenando ha habido encuentros que he ganado y he merecido perder, otros que he perdido y que merecía ganar y algunos que he empatado que podría haber ganado o perdido. Al final, de lo que se trata es de si la pelota entra o no en la portería. Hoy (por ayer) hemos tenido la suerte que nos ha faltado en otros partidos con los penaltis fallados por Muriqi».

Respecto a la jugada clave del encuentro con el ‘gol fantasma’ de Bamba, el ‘míster mexicano’ comentó: «Cuando se produce una jugada de este tipo lo primero que hago es mirar al juez de línea y cuando he visto que se dirigía al centro del campo he dado por hecho que era gol. Pero luego mis jugadores han comenzado a protestar y cuando el árbitro ha ido a verlo al monitor ya pensaba que lo podía anular. Se trata de una jugada muy complicada para el linier, pero por fortuna ahora tenemos el VAR que decide por medios técnicos si el balón ha entrado en su totalidad o no». Aguirre fue preguntado sobre si la actuación de Rajkovic había sido la mejor desde que está en el club bermellón. «Nos ha salvado hoy, pero recuerdo el primer partido de la pasada temporada en Bilbao donde yo creo que incluso paro más y de hecho le eligieron MVP del partido. Es un jugador que sobre todo nos aporta mucha tranquilidad». el entrenador centroamericano dijo que «justamente esta mañana (por ayer) hablando con Pablo (Ortells, director de Fútbol del Real Mallorca) que nuestra columna vertebral eran Rajkovic y Muriqi. Aguirre también habló del otro delantero centro que jugó ayer, Larin, del que dijo.»Se ha movido mejor y cada vez está más cerca del jugador que queremos. Ya veré si juga mos con dos delanteros centros en próximas jornadas». Respecto a Muriqi, que se estrenó en su faceta goleadora, el preparador se mostró contento «porque este gol le va a dar la tranquilidad necesaria para su recuperación anímica». Aguirre también habló de la conexión entre Darder y Muriqi en comparación con la de la temporada pasada con la dupla Kang In Lee-Muriqi. «Estoy convencido de que los grandes jugadores más temprano que tarde se encuentran y no es algo que me preocupe». Precisamente, el delante kosovar se mostró muy contento «por haber marcado y sobre todo por los tres puntos y agradezco el apoyo de mis compañeros todas estas semanas». Muriqi también se refirió a la difícil situación del partido de su selección contra Rumanía en el que fue expulsado por doble amonestación. «Somos humanos y un día nos vamos a morir todos por lo que lo mejor es disfrutar y creo que no habría que meter la política en el mundo del fútbol».