LaLiga EA Sports rebaja el límite salarial del Barça de 683 a 270 millones

El límite de coste de plantilla deportiva incluye el gasto en jugadores, primer entrenador, segundo entrenador y preparador físico del primer equipo (lo que se denomina plantilla inscribible) y también el gasto en filiales, cantera y otras secciones (plantilla no inscribible). Los conceptos que se incluyen en el límite de coste de plantilla deportiva inscribible y no inscribible son: salarios fijos y variables, seguridad social, primas colectivas, gastos de adquisición (incluidas comisiones para agentes) y amortizaciones (importe de compra de los jugadores imputado anualmente en función del número de años de contrato del jugador). Los clubes no tienen por qué consumir el límite en su totalidad.

LaLiga EA Sports

Athletic Club: 100,062 (feb-2023: 127,120)

Barcelona: 270,026 (feb-2023: 648,824)

Real Madrid: 727,451 (feb-2023: 683,462)

Atlético de Madrid: 296,357 (feb-2023: 315,826)

Sevilla: 168,720 (feb-2023: 191,356)

Betis: 89,906 (feb-2023: 100,643)

Real Sociedad: 124,749 (feb-2023: 134,199)

Cádiz: 49,276 (feb-2023: 46,979)

Real Mallorca: 60,951 (feb-2023:50,203)

Valencia: 85,528 (feb-2023: 79,991)

Osasuna: 47,133 (feb-2023: 52,134)

Alavés: 31,278 (feb-2023: 9,986)

Villarreal: 143,918 (feb-2023: 151,206) -Incluye al Villarreal B-

Celta de Vigo: 79,887 (feb-2023: 64,379)

Rayo Vallecano: 51,535 (feb-2023: 50,398)

Girona: 51,976 (feb-2023: 43,477)

Granada: 47,585 (feb-2023: 24,922)

Las Palmas: 35,188 (feb-2023: 12,197)

Getafe: 40,275 (feb-2023: 68,800)

Almería: 62,081 (feb-2023: 52,315)

Total: 2.563.881.