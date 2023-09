Ernesto Valverde: «Nos faltó claridad, pero es muy difícil tenerla en Son Moix»

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, admitió tras el empate sin goles en Son Moix ante el Mallorca que a su equipo «le faltó claridad» en el terreno de juego, aunque matizó que «es muy difícil tenerla en este campo».

«Hay que darle mérito al Mallorca, es muy difícil superarle. Cada balón dividido era una lucha, un forcejeo constante. No ha sido el mejor partido en la historia del fútbol, eso lo tengo claro», señaló Valverde en rueda de prensa.

El entrenador del conjunto bilbaíno dio las claves del juego mallorquinista: «Se dejan dominar, su juego es ir a la contra, es su estrategia. Tienen buenos jugadores y siempre hay que estar atentos a que no te sorprendan en un contraataque desde el minuto uno hasta el 90».

Valverde también se refirió al viento como condicionante del espectáculo futbolístico en Son Moix. «De lejos quizás no se apreciara tanto, pero es muy difícil jugar así. Los jugadores no podían controlar bien las situaciones. Para mí el viento es peor que el agua y cuando no puedes ganar, lo mejor es no perder», remarcó Ernesto Valverde.