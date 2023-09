Matija Nastasic vuelve a ser oficialmente futbolista del Real Mallorca. Justo dos meses después de desvincularse del club, el central serbio regresa a Son Moix para completar la defensa de Javier Aguirre para la temporada 2023-24. Como hace justo un año, firma en el último día del mercado un contrato que le ligará a la entidad bermellona hasta el próximo 30 de junio y, salvo sorpresa, será la última incorporación del verano.

«Me siento muy feliz, pero para ser sincero, mi sensación interior es que nunca he dejado el club, así que para mí no es como una situación nueva», explicaba Nastasic en una declaraciones difundidas este viernes por el Mallorca. «Me siento como en casa, muy feliz y con ganas de afrontar un nuevo reto», añadía.

Nastasic (30 años) tiene experiencia en las principales ligas europeas, ya que ha jugado en Inglaterra, Italia y Alemania, y la temporada pasada, entre Liga y Copa del Rey, ya disputó 17 partidos oficiales con el Mallorca en los que marcó un gol frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano.

En principio, el fichaje de Nastasic será el octavo y en principio último que realiza el club tras los de Omar Mascarell, Toni Lato, Siebe van der Heyden, Cyle Larin, Samú Costa, Sergi Darder e Iván Cuéllar. En estas últimas horas del mercado el Mallorca tratará de concretar la rescisión de Clément Grenier y la cesión de Josep Gayà.