El Mallorca-Athletic de este domingo (Son Moix, 16.15 horas) es un partido de 'Gala'. Regresa el conjunto bermellón a su domicilio el mismo día que lo hace, como rival y con otra camiseta, el portador de su brújula durante las tres últimas temporadas. Bermellón hasta hace solo un par de meses, Iñigo Ruiz de Galarreta Etxeberria (Eibar, 1993) visitará por primera vez un terreno de juego en el que dejó grabada su huella. «Es donde más he disfrutado del fútbol y de la vida», explicaba este miércoles el propio futbolista desde Lezama, la casilla de salida de una carrera que encontró en Palma todo lo que necesitaba.

Galarreta nació futbolísticamente en el Athletic, pero sus mejores momentos como profesional los vivió en el Mallorca. No hay otro club con el que haya jugado más partidos ni a un nivel tan alto. En las cuatro temporadas que perteneció al club balear —el primero lo pasó cedido en Las Palmas, en Segunda División— jugó 88 encuentros oficiales y estableció una estupenda relación con una grada que siempre le ha valorado, incluso a la hora de decir adiós para volver a casa. Un lugar en el que también ha superado grandes obstáculos, como aquella gravísima lesión de rodilla que sufrió en el campo del Betis a comienzos de 2022. «He sido más no tirar la toalla y seguir trabajando que de otra cosa. Siempre he intentado mejorar y crecer y cuando me han llegado dificultades en forma de lesiones trabajar duro para superarlas», afirma.

Galaxy no vuelve en un buen momento. El Mallorca sigue sin despegar y después de dos derrotas seguidas la necesidad empieza a apretar. Aun así, seguro que es bien recibido por la afición rojinegra. «Es un partido especial porque será volver a la isla donde he vivido tres años espectaculares, ver a compañeros que son amigos y con los que mantengo contacto», explica Galarreta. «Va a ser especial y un partido bonito porque Mallorca ha sido donde más regularidad he tenido», reconoce el jugador del Athletic, que en cualquier caso recuerda que está «muy contento» en su nuevo equipo. «Vine con la ilusión de disfrutar del Athletic otra vez y en estos tres partidos he podido participar mucho y estoy disfrutando un montón», cuenta.

Al margen de ser especial, Galarreta también espera «un partido complicadísimo» contra el Mallorca. De hecho, desconfía del mal momento por el que atraviesas sus excompañeros. «Ellos tienen un punto y la necesidad de puntuar, pero también un equipo muy completo. Han fichado y se han reforzado muy bien. Son muy fuertes atrás y es muy difícil generarles ocasiones. Tendremos que hacer un partido muy completo para sumar los tres puntos que queremos».

Mala racha

No será la primera vez que Iñigo Ruiz de Galarreta juegue en Son Moix con una camiseta distinta a la del Mallorca. El futbolista vasco se ha cruzado hasta nueve veces con el conjunto bermellón, siempre en Segunda División, y cinco de ellas han sido en la capital balear. Siempre lo ha hecho con equipos diferentes (Mirandés, Zaragoza, Leganés, Numancia y Las Palmas) y nunca ha ganado. Como forastero, solo se ha llevado en el equipaje de vuelta dos empates.

El Athletic, por su parte, solo ha ganado en una de sus últimas nueve visitas a Palma. Fue en diciembre de 2012, con Joaquín Caparrós y Marcelo Bielsa ocupando los banquillos de ambos equipos y con un gol de Aritz Aduriz, adjunto a la dirección deportiva del club bermellón resolviendo el partido con su gol (0-1).