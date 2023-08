La reacción del Mallorca en la recta final en Los Cármenes no fue suficiente y terminó cayendo ante el Granada por tres goles a dos. El tanto inicial nazarí a los 12 minutos lo neutralizó Abdón antes del descanso, pero nada más empezar Bryan Zaragoza avanzó de nuevo al grupo nazarí y Uzuni puso la guinda de penalti. Con tres a uno, el Mallorca se lanzó al ataque y Samú estableció el definitivo tres a dos. Fue un partido de ida y vuelta y donde ganó el que más acierto tuvo. Los regalos del Mallorca en la dos áreas, el penalti fallado por Muriqi y la ausencia de Raíllo, impidieron al once de aguirre salir con al menos un punto. El técnico apostó por Lato en el lateral, Gio en el centro y Abdón detrás de Muriqi. Pero sin duda, la falta del capitán cordobés es capital para un Mallorca que sin él, pierde mucho en lo futbolístico y en lamentalidad.

En la primera parte el Mallorca entró muy bien al partido. Tan bien, que a los treinta segundos tuvo la primera oportunidad de gol. Primera y clara. Del saque de centro y en tres toques el equipo rojillo trasladó el balón al área de Raúl y Maffeo, en su intento de marcar de tiro cruzado, desperdició el pase medido de Darder para enviar la pelota rozando la cepa del poste ante la desesperación de Muriqi, que le señalaba su posición franca de gol.

El susto puso en estado de alerta al Granada, que sin tocar el balón vio como a las primeras de cambio podía ir ya perdiendo por la mínima. Quien salió más perjudicado en ese momento fue el equipo de Aguirre, que no se explicaba cómo no iba ya por delante en el marcador. Empezó a costarle al once balear trasladar el balón hacia la zona de peligro rival y poco a poco el conjunto nazarí ganó metros intentando inclinar el campo a su favor. Sabedor de la ausencia de Raíllo y de la situación de provisionalidad en la que se encuentra la defensa bermellona, los ataques empezaron a concentrarse en esa zona de centrales, donde Gio no termina de encontrarse cómodo y Valjent tiene que esforzarse el doble para tener la pared bien colocada. Con más o menos sufrimiento se llegó a los doce minutos cuando Miguel Rubio acertó a rematar de cabeza un balón que voló desde la derecha por obra y gracia de Callejón. Gio solo pudo perseguirle sin oponer resistencia. Uno a cero y tocaba remar otra vez en contra.

Sin embargo el Mallorca trató de serenarse y encontró espacio en la zona ancha para llegar a los dos minutos con peligro. Una acción bien trenzada termina con la pelota en el interior del área para buscar la carrera de Lato, que es derribado por Melendo. Penalti claro y sensación de alivio.

Se hizo con el balón Muriqi. Arriesgó el Pirata para recuperar sensaciones después de fallar uno en Las Palmas. Su lanzamiento engaño al guardameta, que se lanzó al costado contrario, pero el balón golpeó en el poste contrario. Mala suerte. Tocaba seguir remando en contra. El choque entró en esa fase de desconexión cuando las cosas no salen y el juego se vuelve excesivamente previsible.

Callejón volvía a utilizar la zona entre Maffeo y Gio para encontrar espacio de gol y a los 39 minutos tuvo el segundo. Halló de nuevo espacio entre la defensa, pero se le llenó el horizonte de Rajkovic, que tapó con todo su cuerpo y hizo de pantalla para evitar el segundo de los granadinos.

Y en el peor momento del partido, de nuevo despertó el once de Aguirre y lo hizo entregando el balón a Darder, que es por donde el Mallorca canalizaba el peligro. Asistencia del artanenc, toca lo justo Lato y la pelota llega a Abdón que dispara a puerta y pese al manotazo de Raúl, la pelota entró en la portería rival. Un gol como el que marcaba el dúo de Ses Pesqueres hace veinte años. Ya llovía menos.

El partido se encaminó hacia el final del primer tiempo con el subidón del empate y la segunda parte por escribirse. Y empezó a redactarse de la peor manera posible, con gol del Granada. Fue prácticamente en una acción individual de Bryan Zaragoza, que recibió en la linea ancha y fue ganando metros hasta plantarse en las cercanías de la zona de tres cuartos y ahí, sin pensárselo dos veces, golpeó con el alma con tan mala suerte que la pelota rozó en Valjent y desvió la intención de rechace de Rajkovic. Minuto 46 y de nuevo a remar en contra.

A este Mallorca, que todavía está en pretemporada, le falta chispa, físico e ideas y en ocasiones abusa en exceso de las faltas. A los 49 el colegiado mostró amarilla a Gio interpretando plancha, pero una visita al VAR le hizo rectificar. Todo acabó en amarilla. Había que romper el partido, agitarlo de alguna manera y Aguirre pensó que dando entrada a Samú y Larín por Gio y Abdón podía provocar noticias.

Era el minuto 57 y a partir de ahí todo empeoró. El exjugador del Valladolid, fuera de forma y sin tener ni idea de defender, se empareja con Bryan Zaragoza y como siempre el más listo es el que gana. Regate de cinco estrellas y mano del canadiense. Penalti sin duda. Y por regla general el rival no suele fallar y Uzuni no falló. Tres a uno en el minuto 67. Y a partir de ahí Aguirre mueve el banquillo y pasa de jugar como lo hizo con un punta y medio a acumular jugadores delante. Metió a Amath y Llabrés que se unieron a Muriqi, Darder y Larin. O no hay o están todos. Y a verlas venir. La ruleta de la fortuna. La jugada a cara o cruz de casi cada partido. Y de un tiempo a esta parte no siempre suele salir bien. El Mallorca, con todo perdido, se lanzó en tromba y acorraló al Granada. Darder lanzó de nuevo un saque de esquina envenenado y tras un primer remate de Muriqi y el rechace del portero, Samú, se encontró con el balón y acortó distancias (3-2) min. 86. Quedaba el último empujón. Pero on fue suficiente. El Mallorca perdió su segundo partido consecutivo y solo tiene un punto en su casillero, el que consiguió ante Las Palmas en la primera jornada.

Ficha técnica:

3 - Granada: Raúl Fernández; Ricard, Miguel Rubio, Ignasi Miquel, Carlos Neva; Sergio Ruiz (Víctor Díaz, minuto 72), Gumbau, Melendo (Famaráá, min.82); Brian Zaragoza (Petrovic, min.72), Unzuni (Alberto Perea, min.83) y Callejón (Soro, min.82).

2 - Real Mallorca: Rajkovic; Maffeo, Gio González (Samu Costa, min.57), Valjent, Copete, Lato (Jaume Costa, min 77); Mascarell (Llabrés, min.72); Sergi Darder, Abdón Prats (Larin, min.57), Dani Rodríguez (Amath, min 72); Muriqi.

Árbitro: Francisco José Hernández Maeso. Comité extremeño. Amonestó a los locales Ricard (min.15), Sergio Ruiz (min.41) y a los visitantes Copete (min.33), Rajkovic (min.41), Dani Rodríguez (Min. 45+2), Gio González (min.51), Maffeo (min.94), Llabrés (min.97) y al técnico Javier Aguirre (min.92).

Goles: 1-0. Min 12: Miguel Rubio. 1-1. Min 37. Abdón Prats. 2-1. Min.47: Brian Zaragoza. 3-1. Min. 70. Unzuni, de penalti. 3-2. Min. 87. Samu Costa

Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada de la LaLiga EA Sports celebrado en el Estadio de Los Cármenes ante 17.000 aficionados.