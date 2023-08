Sergi Darder: «Hemos merecido mucho más»

Sergi Darder se mostró muy agradecido por la confianza del entrenador y de sus compañeros y declaró que el Mallorca en el segundo tiempo mereció más. «Estoy muy contento, ha sido una pretemporada rara y más con todo lo sucedido estas últimas horas. Llegué a las dos de la tarde y no pensaba ni poder viajar por cuestión de tiempo. Estoy muy agradecido por la confianza que me han dado».

Sobre el partido explicó que el equipo rojillo «mereció más, sobre todo tras el segundo tiempo. «Hemos merecido mucho más. El equipo ha competido muy bien. Es cierto que en los primeros minutos ellos tenían el control pero no tiraban a puerta. Llegó el penalti un poco tonto y como he dicho ellos tenían el dominio y nos superaron. La primera parte fue suya y la segunda nuestra, merecimos más», manifestó el de Artà.

Sobre su estado de ánimo, el futbolista habló de esas sensaciones que tiene tras haber dado el paso en su carrera de dejar el Espanyol y fichar por el Mallorca. «Por una parte estoy jodido porque dejé el club de mi vida futbolísticamente, el club que me lo dio todo. Fue una sensación agridulce y me tocará explicarla bien, muchos no lo entenderán otros sí, pero yo necesitaba un cambio.Tenía la oportunidad de volver mi casa real de inicio, estar con mi familia, mis amigos que no los he visto todavía y también destacar la ambición del club, después de la hostia que se llevaron tras bajar a Segunda B. Desde pequeño soñé con jugar en el Mallorca», manifestó al final del encuentro ante las cámaras Dzan.