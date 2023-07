Otro ensayo a medias

Mientras espera a que lleguen los refuerzos, el Real Mallorca avanza en su puesta a punto. La maquinaria del conjunto balear, sujeta en el stage de pretemporada por una serie piezas que deberían ser sustituidas antes de que empiece el curso y el baile de verdad, disputa este lunes en Austria el segundo amistoso del verano. Un nuevo ensayo a medias que no permitirá a Javier Aguirre tomar demasiados apuntes, pero que al menos ayudará a sumar minutos y kilómetros en las piernas de los futbolistas desplazados a Geinberg.

Después de cinco días de concentración, entrenamientos y convivencia, el Mallorca volverá a poner parte de su trabajo sobre el tapete durante el segundo de los tres amistosos que ha programado para su estadía austríaca. Y si en el primero superó con más dificultades de las previstas al Union Gurten (1-3, goles de Maffeo, Javi Llabrés y Abdón Prats), en este caso los baleares verán incrementado levemente el nivel de exigencia y se enfrentarán al SV Ried II, integrado en la Regionalliga Centrale del país (Canal de YouTube del club, 18.00 horas).

Más allá de conceder ciertas licencias, el encuentro tampoco servirá de mucho en clave mallorquinista aparte de comprobar la evolución de los dos únicos chicos nuevos que hay en la oficina, Omar Mascarell y Toni Lato, que ya fueron titulares en el bolo inicial. Pero al margen de eso, la plantilla todavía tiene las costuras a la vista y mientras no lleguen fichajes, las pruebas que realice el entrenador no serán del todo fiables. De hecho, los otros puntos de interés pasan por ver en acción a Martin Valjent —el central eslovaco el otro día no participó—, por saber cómo avanza el caso Grenier —aunque ha viajado, el francés es uno de los futbolistas que no tienen claro el futuro en el club— o por seguir la evolución de alguno de los jugadores del filial que han viajado para completa la lista, que han sido muchos.

Paralelamente al despegue del equipo, la dirección deportiva sigue moviéndose para satisfacer cuanto antes las necesidades de la plantilla. Falta menos de un mes para que empiece la Liga y un puñado de jugadores por llegar.