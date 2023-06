Urbanisme acelerará los pagos a los copropietarios por la venta de los terrenos del Lluís Sitjar

El nuevo concejal de Urbanisme, Habitatge i Projectes Estratègics del Ajuntament de Palma, Óscar Fidalgo, ya ha tenido que lidiar con su primer problema. Debido a las numerosas quejas recibidas por parte de algunos copropietarios del Lluís Sitjar que todavía no habían cobrado a pesar de depositar sus acciones en la notaria designada en su momento cuando se alcanzó el histórico acuerdo para la venta de los terrenos al Ajuntament de Palma.

La intención de Urbanisme es la de habilitar un espacio para que todos aquellos que todavía no hayan cobrado puedan hacerlo de forma inmediata. A partir de la próxima semana se conformarán todos los cheques nominativos para saldar con dicha deuda. La intención es que a finales de julio todos los copropietarios hayan cobrado. «Hemos acelerado los pagos porque nos han llegado quejas de copropietarios que todavía no han cobrado y eso no es de recibo. Se aprobó la partida presupuestaria y de inmediato vamos a activar este tema», apuntó Fidalgo en declaraciones a este periódico.

Cabe recordar que, según el acuerdo alcanzado, Cort pagará 11.279.283,35 euros por los terrenos del Lluís Sitjar, que sale a 16.935,86 por acción; y 1.700.000 euros por el segundo solar ubicado en la calle Ramón Picó y Campanar, lo que supone 2.570 euros por título de propiedad. Cada copropietario cobrará una cantidad cercana a los 19.000 euros.