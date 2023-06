El Real Mallorca confirma su segunda pieza del proyecto 2023-24

El Real Mallorca ha confirmado este martes su segunda incorporación del verano tras hacer oficial el fichaje de Omar Mascarell, que se compromete con la SAD balear hasta el próximo 30 de junio de 2026. El centrocampista tinerfeño, que llegó a la Isla el pasado domingo, ha rubricado el contrato que le convierte en nuevo jugador bermellón tras haber militado las dos últimas campañas en el Elche y ha expresado sus ganas por conocer a sus nuevos compañeros y al cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre.

«Es un proyecto muy ilusionante. Con ganas de entrar con buen pie y sobre todo rendir a un buen nivel para ayudar y poner mi granito de arena. Tengo muchas ganas de empezar con el equipo, de conocer a los compañeros, al entrenador y al cuerpo técnico. Y remar, remar en la misma dirección que quieren remar todos para que sea un año ilusionante, que sea bueno, y que consigamos grandes cosas», ha expresado Omar Mascarell en unas declaraciones facilitadas por el Real Mallorca.

Omar Mascarell, que ha sido el segundo fichaje del club tras oficializarse la contratación del lateral Toni Lato, se suma a un centro del campo que ha sufrido una baja sensible con el adiós de Ruiz de Galarreta rumbo al Athletic Club de Bilbao. El tinerfeño eleva una nómina de medios en la que están Baba, Grenier, Dani Rodríguez, Antonio Sánchez y Manu Morlanes y no duda en calificar la pasada temporada del Real Mallorca como «espectacular». «Creo que el Mallorca dio un paso adelante y todo el mundo lo vio. Creo que el proyecto está siendo buenísimo, no solo a nivel futbolístico, sino en todo lo que engloba al club», ha señalado el exjugador, entre otros del Eintracht Frankfurt o el Schalke 04.

Precisamente en su experiencia en la Bundesliga conoció al que será uno de sus nuevos compañeros en el Real Mallorca, Matija Nastasić con el que compartió vestuario durante tres años en Schalke 04. «Era uno de los jugadores con los que mejor me llevaba allí. Así que tengo muy buena relación con él. Tengo muchas ganas de volver a verlo», ha señalado Mascarell.