Josep Gayà, bermellón hasta 2026

A la espera de concretar la salida de Kang In Lee el Real Mallorca ha centrado sus esfuerzos en el capítulo de renovaciones y la última en producirse ha sido la de Josep Gayà. El conjunto bermellón ha hecho oficial este miércoles la continuidad del central mallorquín, que llegó al club en 2016 y se ha comprometido hasta el próximo 30 de junio de 2016.

«Estoy muy contento. Es el equipo de mi tierra, el de toda la vida. Ahora intentaremos darlo todo en el campo otra vez para seguir sumando», ha manifestado Josep Gayá en declaraciones facilitadas por el Real Mallorca. El central de Manacor, que cumplirá 23 años el próximo 7 de julio, ha participado en tres encuentros en la temporada 2022-23 después de haber jugado en los octavos de final de la Copa del Rey ante el Valencia y en los encuentros de liga que enfrentó a los de Javier Aguirre con el Fútbol Club Barcelona y el Valencia.

Josep Gayà ha valorado de forma positiva la progresión que ha experimentado a lo largo del pasado curso alternando entre el filial y el primer equipo. «Yo he aprendido muchísimo tanto del míster como de los compañeros y también de los partidos que he podido ver cuando he ido convocado con ellos. Solo de mirar y estar atento, ya se aprende una barbaridad y cuando lo aplicas en la práctica es cuando definitivamente das el paso que te lleva a crecer y a conseguir tus objetivos», ha señalado el jugador.

Además, Josep Gayá ha hecho balance desde su llegada a la cantera hasta llegar a debutar en Primera División. «Yo llegué aquí con 16 años. Con 17 tuve una lesión bastante grave de cruzado de la que me costó mucho reponer fuerzas para seguir adelante, pero lo conseguí. Con mucho trabajo y esfuerzo he conseguido este contrato que para mí es un sueño cumplido», ha comentado.