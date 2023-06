El final de un ciclo

El partido que disputará el Mallorca este domingo contra el Rayo Vallecano servirá para despedir a Galarreta, pero ni mucho menos será el único futbolista del Mallorca que dispute el ultimo partido como jugador bermellón. El centrocampista ha fichado por el Athletic Club y es una de las bajas más notables para el próximo curso. La otra es la de Kang In Lee, que si bien tiene contrato en vigor, lo cierto es que se trata de un futbolista con mucho mercado y que apunta a una salida este verano.

De hecho el coreano ya pudo salir en el mercado invierno, pero en ese momento no se dieron las circunstancias oportunas. Ni las ofertas interesaron y el club además no estaba en condicones de desprenderse de un futbolista muy valioso. Curiosamente el jugador dio un paso adelante y ha firmado una segunda vuelta redonda lo que sin duda ha motivado que todavía haya más interés por él. Pero una cosa es eso, interés, y otra hablar ya de cantidades oficiales y sobre todo acordes con el rendimiento que ha ofrecido el futbolista.

En cualquier caso lo cierto es que no va a ser un verano fácil para el futbolista porque su intención es salir y tras lo ocurrido en el pasado mercado, ahora confía en que se le facilite la salida. En cualquier caso habrá que seguir esperando, pero por lo que pueda ser, los incondicionales de Kang In Lee mejor que le despidan ante el Rayo y no tienten a la suerte no sea que el de mañana sea el último encuentro del coreano en Son Moix. Si bien las despedidas de Galarreta y Kang In Lee puede estar dotadas de cierta sensación de tristeza futbolística, otros jugadores perfilan también la línea de salida sin que por ellos haya excesivos motivos para echarles de menos desde el punto de vista deportivo. Casos por ejemplo como Ángel, que finaliza contrato o los tres que vuelven tras su cesión como Kadewere, Hadzikadunic y Augustinsson. Ninguno ha dejado huella. Ninguno ha sido imprescindible y solo han jugado cuando las necesidades así lo han obligado. Nada más.

El caso de Grenier, al que el club le regalado los últimos años en Primera, no debería tampoco seguir visto el rendimiento ofrecido y el poco recorrido que ha tenido con Aguirre. Lo lógico es que se vaya, pero tiene un año más de contrato.

Nastasis puede seguir o no, por el momento no se sabe, al igual que los porteros Greif y Leo Román. El que se quede tiene que saber que estará bajo la sombra de Rajkovic, titular sin discusión. Amath tiene contrato, pero esta temporada ha dado solo destellos y no ha demostrado prácticamente nada. En resumen, conviene despedirse de media plantilla ante lo que pueda pasar.