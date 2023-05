Javier Aguirre ve al Real Mallorca preparado para ganar al Barça

Javier Aguirre ve al Real Mallorca preparado para ganar en el Camp Nou. La victoria contra el Valencia ha mejorado la atmósfera del equipo y las sensaciones del entrenador mexicano, que a diferencia de lo que pensaba a principios de semana observa en el vestuario algo diferente. «Va a ser un bonito día», explicaba sobre el último desplazamiento de la campaña, que este domingo le cruzará con el FC Barcelona. «Se despiden grandísimos jugadores y habrá que hacer los honores al campeón para cerrar una buena y merecida temporada».

Aguirre no se conforma con hacerle el pasillo al Barcelona. «Tenemos que ir a competir», recuerda. «No podemos ir a especular. Tenemos nuestras armas y herramientas para intentar ir a ganar. Nuestro estado de ánimo es bueno y estamos recuperados. Veo al equipo bien, con una sonrisa, con confianza», argumentaba este sábado en Son Bibiloni.

Lo que seguirá teniendo Aguirre son muchas bajas. A las ya conocidas de Raíllo, Galarreta, Nastasic y Augustinsson hay que sumar la de Dennis Hadzikadunic, con una rotura fibrilar que sufrió el jueves, y las de Kang In Lee y Antonio Sánchez, sancionados por acumulación de amonestaciones. El técnico llenará el agujero incluyendo en la lista a cinco futbolistas del filial, además del portero Leo Román.

El Mallorca llega a estas dos ultimas jornadas con opciones de clasificarse para la Conference League, aunque Aguirre no lo considera una posibilidad real: «Matemáticamente puede ser, pero creo que no estamos preparados para pasar a equipos diseñados para eso. Ojalá sellemos bien la temporada y si nos viene un premio gordo, bienvenido. No nos cerramos ninguna puerta».

Por último, el entrenador del Mallorca agradecía los cánticos de cariño que le dedicó la afición durante el último partido en Son Moix y recordaba cuál debe ser el punto de partida del club pensando en el proyecto que viene. «Si el equipo quiere crecer hay que mantener un base y tratar de mejorar cosas. Estamos todos en la misma línea. Se va notando el poso y la experiencia».