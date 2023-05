El regreso a la senda del triunfo y, sobre todo, a las señas de identidad del equipo dejaron satisfecho al entrenador del Real Mallorca, Javier Aguirre, que celebró las prestaciones exhibidas por los suyos en la segunda mitad tras un primer acto en el que apreció que sus hombres estuvieron «algo nerviosos». El preparador mexicano advirtió como un error propio la alineación de Kang In Lee como carrilero izquierdo y destacó la reacción exhibida tras el paso por los vestuarios.

«Recuperamos la identidad. Nos costó la primera mitad, no me gustó. Ellos estaban mejor y con más actitud y parecía que estábamos algo nerviosos haciendo cosas que no son habituales, pero después de la reflexión del descanso y el cambio de dibujo medio tiempo la cosa mejoró y el gol, lógicamente, también nos ayudó. Corrimos y metimos el pie que es nuestra seña de identidad», analizó Aguirre.

‘El Vasco’, que señaló que el empate hubiera sido el resultado «justo» teniendo en cuenta las dos grandes intervenciones de Rajkovic, reconoció que era normal un bajón del equipo tras lograr el objetivo y calificó como «un error» suyo poner a Kang In Lee en la banda izquierda, aunque precisó que era una posición marcada por «las circunstancias». «El experimento no salió bien, pero el equipo estuvo mejor tras el descanso con la entrada de Jaume Costa y pasar a jugar con un solo pivote», añadió.

Cuestionado sobre su renovación, Aguirre emplazó al final de la liga para que haya «novedades» al respecto y esquivó entrar en detalles acerca de las posibilidad de llegar a Europa y de sus pretensiones de que el club dé un salto de calidad la próxima campaña. Subrayó la buena sintonía que tiene con la dirección deportiva e insistió en que es un técnico «institucional» que «nunca» se ha quejado de los jugadores que traen. «Nunca voy a hablar de cosas privadas, tenemos un buen contacto», apuntó.

El técnico mallorquinista celebró que el equipo haya alcanzado los 47 puntos, ocho más que la temporada pasada, e hizo especial hincapié en que conseguir el objetivo era «clave para estabilidad de la institución, que vivirá su tercera temporada seguida en Primera después de que con esta propiedad haya habido muchos cambios de categoría».

Aguirre también se mostró muy contento por los cánticos hacia su persona y afirmó que la grada «se ha portado muy bien conmigo todo el año». «Siempre me ha manifestado su cariño y lo agradezco porque hacía años que no tenía ese calor y este aliento que a veces hace falta», concluyó.