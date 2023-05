Javier Aguirre extiende las dudas sobre su futuro en el Real Mallorca

El entrenador del Real Mallorca, Javier Aguirre, comparecía este miércoles ante los medios en Son Bibiloni para analizar el partido que su equipo jugará este jueves contra el Valencia en Son Moix (19.30) y, además repasar varios puntos de la actualidad, alargaba las dudas con respecto a su futuro. El mexicano no se pronunciaba acerca de una posible oferta del América y mantenía la incertidumbre cuando se le preguntaba por su renovación.

«Me acaban de decir que salió algo publicado, pero prefiero hablar del Valencia», apuntaba. «Necesito centrarme en eso y más ahora. No soy quién para contener rumores, pero necesito centrarme en el equipo», añadía sin aclarar nada.

«Estoy preocupado por la imagen que dejamos en Almería y no he podido tocar la tecla para salir mañana cómo salimos en Sevilla hace un año», comentaba Javier Aguirre. Entonces teníamos 32 puntos, quiero ese equipo y no lo encuentro. Estoy preocupado y el Valencia va a venir cómo tiene que venir. Tiene un juego ofensivo muy vertical y si no espabilamos, luego vamos al Camp Nou y recibimos al Rayo. ¿Qué imagen vamos a dejar? Ya le dije a los jugadores que no podemos permitirlo. No vi buena respuesta en el entrenamiento de hoy. Empezando por el mí, ojo», destacaba el técnico. «Recurres a las herramientas que tienes y a mí me pagan por conseguir los tres puntos, si no algo estoy haciendo mal. No estamos metidos, empezando por mí. No quiero verla equipo desestructurado, irreconocible, desorganizado, sin ideas, haciendo esfuerzos estériles. Pero sientes que el equipo no está. Espero que todos nos centremos en nuestro trabajo y demos una buena imagen ante nuestra gente y en nuestro campo».

Aguirre explicaba además que tiene las bajas para lo que resta de curso de Raíllo, Galarreta, Nastasic y Augustinsson y que aunque incluirá en la convocatoria a Jaume Costa, Gio y Morlanes, lo tienen complicado para jugar de inicio contra el Valencia.

El entrenador del Mallorca también se pronunciaba sobre el ‘caso Vinicius’ y el racismo en el fútbol español. «Me sumo a todas las voces del gremio, hay que parar esto. En el momento que surja algún gritos racista u homófobo hay que para e irnos, es la única manera que todos entenderíamos la gravedad del asunto. Estamos a tiempo. Hay que cortar por lo sano. Pero no considero España sea país racista. Nunca me dijeron nada, de ningún tipo, en absoluto», aclaraba.