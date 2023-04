Javier Aguirre: «Vamos a extrañar a Galarreta cuando se vaya al Athletic»

Javier Aguirre, entrenador del Real Mallorca, ha confirmado este domingo la marcha de Iñigo Ruiz de Galarreta al Athletic, su próximo rival en el campeonato de Liga, y ha reconocido que echará en falta al centrocampista eibarrés, del que ha destacado su profesionalidad:«Es un muchacho extraordinario, siempre educado y correcto», decía el mexicano. «Me ha sorprendido gratamente. Es un lujo tenerlo y disfrutarlo. Es una pena que se vaya por nos da salto de calidad. Estará cerca de casa. Me duele en el alma y lo vamos a extrañar él lo decidió así y lo felicité porque tiene que velar por sus intereses. Encaja en el juego de Ernesto Valverde y es un acierto por parte del Athletic», explicaba. «Siempre está centradito, no he reparado nada especial en él por el partido de este lunes. Me pasó con Brian Oliván, se entregó hasta el final y se marchó dignamente. Iñigo merece respeto, lo ha dado todo. Cuento con él hasta el final».

Sobre el encuentro de este lunes en Son Moix (19.00 horas), Aguirre confirmaba que además de la baja de Gio González tiene la de Matija Nastasic, que se retiró al descanso del último partido contra el Atlético de Madrid. «Va a estar fuera por varias semanas, porque tiene una lesión en el soleo, que es un músculo traidor», comentaba. Quien sí está lista para volver es el sueco Ludwig Augustinsson. «Quiere sumar y aunque tiene dolor puede jugar», destacaba. En cualquier caso, también apuntaba que hay varios jugadores con algo de fatiga acumulada por la carga de partidos de las últimas semanas. El que sí regresará a la convocatoria es el francés Clément Grenier. Sobre el encuentro contra el Athletic, Aguirre sabe que el Mallorca lo tendrá complicado. «En su campo en la primera jornada nos pasó por encima», reconocía. «Fue un 0-0 bastante injusto. Y el otro día perdió de manera dolorosa. Es un equipo muy vertical, corre mucho y nos va a exigir mucho a la espalda, en espacios largos. Y luego en los duelos individuales. Tenemos que jugar mejor la pelota y seguir con buenas sensaciones», añadía. El técnico bermellón sabe que una victoria podría bastar para sellar la permanencia. «Creo que sí, que una victoria seria suficiente. Nunca se sabe, pero en la época moderna solo un equipo bajó con 43 puntos», argumentaba. Aguirre también analizaba la reciente renovación de su capitán, Antonio Raíllo. «Lo tuve en el Espanyol B. Nunca me imaginé en lo que se convertiría, porque tiene un nivel de liderazgo espectacular. Fue un acierto por las dos partes y estoy feliz de que haya renovado». Sobre su propia renovación, en cambio, el mexicano mantiene la postura: «Está en stand by hasta que consigamos la dichosa victoria, no quiero que se despiste nadie», concluía.