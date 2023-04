Aguirre: «La permanencia no es tangible y faltan 24 puntos en disputa»

El entrenador del Real Mallorca, Javier Aguirre, manifestó al final del encuentro su alegría por el triunfo conseguido y anunció que todavía hay 24 puntos en juego. «Siento una enorme alegría, el Getafe fue superior en la primera parte, no encontramos la fórmula, aparecieron los fantasmas del año pasado con los resultados ante ellos y otra vez perdíamos y había que dar un paso adelante, al final resultó, convertimos las pocas ocasiones de gol que tuvimos», manifestó el entrenador del Mallorca. «Al final la gente está contenta y Antonio (Raíllo) es nuestro capitán, está con un dedo que no puede con él y habrá que felicitarle», añadió en declaraciones a la televisión del club.

Sobre el partido de Kang In Lee, el entrenador indicó que no puede centrarse solo en un futbolista. «Seríamos injustos con los centrales que lo hicieron muy bien, los volantes, Dani, Abdón, Muriqi, Rajkovic, Maffeo cuando cambió de banda, mencionar solo a un jugador es injusto. Estamos bien. La permanencia no es tangible y faltan 24 puntos en disputa. Puede pasar cualquier cosa. Vamos a seguir peleándolo», dijo.

Acerca de si se podrá avanzar ahora en su renovación, una vez que la salvación está virtualmente conseguida, el entrenador negó la mayor. «Me amenazaron con que me iban preguntar cada semana sobre la renovación y no se equivocaron. De momento soy muy cabezota y hasta que no tenga matemáticamente asegurado el objetivo no me sentaré a hablar. Mi agente ya recibió una oferta, ya hay contactos, estoy contento aquí y por ahora vamos a esperar», manifestó. El técnico admitió también sentirse emocionado al escuchar a la grada corear su nombre. «No me lo esperaba y me dio mucho gusto. No recuerdo cuándo fue la última vez. Hace tantos años que no me mencionaba la grada de manera natural, que no recuerdo. Además fue espontáneo y da mucha ilusión. Soy mayor y me emocionó». Sobre Kang In Lee, Aguirre afirmó que está en un gran momento. «Sin temor a equivocarme está en su mejor momento, se siente importante y es importante y encima hace goles», declaró el preparador bermellón.