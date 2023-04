Kang In Lee, el gran negocio del Real Mallorca

El Mallorca se prepara para hacer un negocio redondo este verano con la venta de Kang In Lee. El futbolista está siendo la gran sensación junto a Vedat Muriqi y el gran papel que ha llevado a cabo durante muchos partidos en esta segunda vuelta ha reactivado el interés de varios clubes, entre ellos el Aston Villa, que según Ser Deportivos Baleares estaría dispuesto a pagar la cifra de 18 millones de euros.

El negocio es redondo porque el coreano llegó a la Isla sin que el Mallorca pagara cláusula alguna a su club de origen, el Valencia, que ahora está luchando por evitar el descenso. El club de Mestalla le rescindió el año de contrato que le restaba el verano de 2021 y el atacante firmó por la entidad rojilla por un periodo de cuatro temporadas. Kang In Lee no dejó ni un euro en las arcas del Valencia, pese a que en su momento era puesto como ejemplo y referente de la cantera ‘ché’.

Esta temporada, en el mercado de invierno, el futbolista tuvo ofertas para salir, pero estas no se concretaron, lo que generó una situación de cierta tensión entre el entorno del futbolista y el club. Sin embargo, Pablo Ortells, en el análisis que hizo del mercado de invierno, aludió a que esta situación era más mediática que otra cosa. «Ha sido un asunto casi más a nivel mediático que otra cosa, es jugador del Mallorca, sigue con nosotros encantado, es cierto que estos meses ha sido un futbolista muy llamativo y al final lo importante es que esté bien en el Mallorca. De aquí ha verano veremos, cualquier oferta la estudiamos, otra cosa es que la aceptemos. Tiene que seguir mejorando, tiene que ir a más», manifestó Pablo Ortells.



Y el jugador ha ido a más firmando una segunda vuelta de ensueño. Tras no concretarse su marcha en invierno, Antonio Raíllo ejerció de capitán y Javier Aguirre de entrenador. Ambos hablaron con él y le transmitieron la idea que tenía que seguir luchando y ayudando al equipo además de crecer como jugador. El central andaluz aseguró que el surcoreano «lo va a dar todo hasta el último momento» y le transmitió su recomendación de «seguir trabajando igual y no bajar el rendimiento». Antonio Raíllo comentó en su día en declaraciones a IB3 Ràdio que le dijio a Kang In Lee que «pase lo que pase lo que tiene que hacer es seguir trabajando igual y no bajar el rendimiento porque si lo baja el perjudicado va a ser él». Su recomendación para el jugador asiático fue que siguiera «peleando y demostrando su nivel, que si el club lo quiere vender es una cosa entre ellos, pero que no se venga abajo y no se enfade».

Aguirre le habló en los mismos términos y entre uno y otro convencieron a Kang de que lo diese todo en el campo y el futbolista está ofreciendo una versión galáctica. Ante el Celta de Vigo llevó a cabo un papel estelar y tuvo una enorme incidencia en la victoria y el juego del Mallorca. En estas últimas jornadas seguro que volverá a ser decisivo para sellar cuanto antes la permanencia. A final de temporada puede convertirse en uno de los grandes traspasos de la Liga española.