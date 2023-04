El entrenador del Real Mallorca, Javier Aguirre, ha manifestado en la previa del encuentro ante el Celta de Vigo que no podrá contar par este partido con Agustinsson, Nastasic ni Dani, lesionados. Tampoco con Copete ni Jaume Costa, sancionados y dejó caer que puede jugar de inicio Marcos Fernández, procedente de la cantera ya que no confirmó la titularidad de Gio. SIn embargo, el mexicano empieza a jugar los partidos en la sala de prensa y habrá que esperar una hora antes de que arranque el encuentro para conocer el once que sacará en Balaídos. También tiene alguna duda en el centro del campo ya que cuenta con Baba, que vuelve tras su sanción más Grenier y Antonio Sánchez. Todos ellos se unen a la opción de Morlanes, que fue titular ante el Valladolid anotando un gol. El entrenador recordó que ahora se entra en una fase de mucha «presión» y que en el Mallorca esta es «permanente» y quien no sepa manejarla «no sirve para esto».

Aguirre manifestó que le preocupan las bajas por lesión en estos momentos porque están siendo largas y esto ahora es un problema. El preparador dijo que espera a un Celta «fuerte» en Balaídos y destacó el nivel del equipo y de sus futbolistas. «Debemos estar muy concentrados y no tener esos momentos de duda que tuvimos ante el Valladolid y en los que encajamos tres goles», matizó. «Tendremos ese plus de saber el resultado de los rivales, pero no especularemos con el equipo que presentemos e intentaremos ir a ganar. Ellos llevan muchos partidos sin perder y las últimas jornadas lo ha hecho muy bien. No será fácil porque es un rival que hace muchas cosas con la pelota, muy ofensivo. Tienen un equipo bastante completo y hay que estar muy atentos, no ser tan laxos como el otro partido donde regalamos centros y distancia, hay que ser más intensos con la pelota», reflexionó el entrenador. «Si estamos serios y mejoramos en el aspecto ofensivo en relación al último partido vamos a traer un buen resultado seguro».

El técnico indicó que jugar los últimos en esta jornada indicó que debía ser una ventaja, pero recordó que la presión «siempre existe». «En el Mallorca la presión está siempre, es permante y el que no sepa manejar esta presión no sirve para esto. Los jugadores son conscientes de que puede ser un buen lunes para nosotros, pero tenemos qué hacer nuestro trabajo proque de lo contrario de qué nos sirve. Tenemos que hacer lo nuestro. Vamos a ver si podemos incrementar la distancia con la parte baja», apuntó.

El entrenador indicó que hay motivos que le hacen sentir muy optimista porque entiende que el equipo está «vivo». «Estamos preparados para lo que viene, el año pasado cuando llegué el grupo no estaba en el mejor momento anímico, pero ahora no. Es cierto que nos han golpeado las sanciones y las lesiones, pero veo al equipo fuerte, animado. La cota de puntos en esta fase no es la mejor, pero los futbolistas no paran de luchar y de pelear y eso me anima a mí a pensar que estamos vivos. Siento al equipo vivo y eso me da confianza, más allá del margen de confianza que tenemos que son siete puntos», recordó el entrenador del Mallorca.