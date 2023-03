Javier Aguirre: «Doy por bueno el punto»

Javier Aguirre da por bueno el punto que el Real Mallorca se metía este viernes en el bolsillo después de su partido contra Osasuna. El entrenador mexicano cree que la expulsión de Copete condicionó los últimos minutos del encuentro y que el empate sitúa a su equipo un poco más cerca de la permanencia. Además, reconocía que el club le pidió que no utilizara a Battaglia, en negociaciones con el Atlético Mineiro, y que Muriqi se había disculpado con él en el vestuario tras protestar su sustitución.

«El año pasado estábamos en una situación muy diferente y ahora ya tenemos 33 puntos. Por lo tanto, doy por bueno el punto que hemos sumado con diez futbolistas», explicaba. «Ha sido un partido de esos sordos, en los que no puedes cometer ningún error. No fue fácil, pero bien trabajado tácticamente por los dos. Estamos un poco más cerca del objetivo. 33 de 81 me parece muy buena cantidad de puntos».

Sobre la jugada que dejaba al Mallorca en inferioridad, Javier Aguirre, que la vio desde lo alto de la grada por sanción cree que «es difícil» de arbitrar. «Antes de que el balón llegue hay un contacto entre los jugadores y vi que el futbolista de Osasuna contacta con José Manuel (Copete). Luego, es verdad que le abraza y que es el último hombre. Si solo ves el abrazo es roja, no hay duda. Pero la jugada previa es la que me deja duda. Se me escapó lo que pasó después con sus protestas. Fue un partido muy limpio, sin patadas. Matices aparte, fue un encuentro con demasiadas amarillas para lo que se vio».

El Mallorca afrontará la próxima jornada, en Valladolid, con las bajas por sanción de Copete, Baba y Gio. «Otros tendrán que dar el paso al frente», recuerda Aguirre. «Necesitamos de todos. Creo que vuelve Martin y que no hay más lesionados aparte de Augustinsson. Hoy se vio que a los que fueron a la selección les pasó factura. «Kang In Lee tenía fatiga muscular y Muriqi también. A nadie le gusta que lo cambien. Y luego me pidió perdón en el vestuario», decía sobre los gestos del kosovar al abandonar el terreno de juego.