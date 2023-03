Otra ocasión perdida

El Real Mallorca empata ante Osasuna en un partido sin goles y mediatizado al final por la expulsión de Copete a los 68 minutos. Sin embargo, el equipo rojillo firmó un partido gris, con cierto control, pero sin apenas oportunidades de acercamiento ante la meta rival y sin un claro disparo a puerta. Al final tres intervenciones salvadoras de Rajkovic evitaron la derrota. Un punto con el que se llega a 33 puntos y cinco partidos sin ganar, tres de ellos en Son Moix.

En la primera mitad lo peor fueron las tarjetas. Se llenó el Mallorca de amarillas con Gio, Baba y Galarreta. Por contra no hubo un exceso de cosas realmente positivas. Llegó poco el equipo bermellón y cuando lo hizo telegrafió en exceso sus planes. Es cierto que el tridente formado por Kang In Lee, Dani Rodríguez y Vedat Muriqi obligó a Osasuna a no bajar la concentración un instante, pero las intenciones de los tres mallorquinistas quedaron en eso, en un buen plan que no pudo se ejecutado en su totalidad.

Avisó nada más empezar Kang In Lee, que generó él mismo una falta en la frontal del área. Su disparo generó cierta inquietud en el portero Sergio Herrera, pero la pelota se marchó por encima del larguero. Siempre es bueno ser el primero en asustar, en enseñar el cuchillo, en probar suerte. El conjunto navarro propuso más bien poco y el Mallorca se armó de valentía para tener el balón, moverlo, llegar e intentar sorprender.

En ese escenario el equipo rojillo inclinó el campo a su favor y tanto por banda derecha como por izquierda buscaba nutrir de balones a Muriqi. Gio la puso perfecta al kosovar en el área pequeña buscando el remate de cabeza, pero se avanzó Aridane abortando la oportunidad. Osasuna solo podía moverse por los dominios de Rajkovic aprovechando algún error en defensa rojillo y eso es lo que hizo a los veinte minutos cuando Juan Cruz aprovechó un mal control de Maffeo y forzó una falta peligrosa en la media luna, que se sacó sin consecuencias.

Dani Rodríguez, vertical, pero poco preciso, era quien intentaba agitar el choque junto a Kang In Lee en el ecuador del primer tiempo. El de Betanzos lanzó un pase de la muerte tras recibir un balón de Jaume Costa. Muriqi era el objetivo, pero por un pelo el atacante no pudo llegar.

A partir de ahí el choque entró en esa fase de idas y venidas con poca decisión por parte de ambos equipos. Con empate a cero se llegó al final de un primer acto donde el orden se mantuvo y no hubo espacio para ningún susto de consideración.

En la segunda parte el choque entró en esa fase de incertidumbre. El Mallorca quería, pero no podía y Osasuna se limitaba a resistir. Un centro de Maffeo a Muriqi que no pudo rematar con comodidad y un disparo cruzado de Dani indicaba que de nuevo el color el encuentro sería rojillo, pero la situación entró en ese escenario maldito de ida y vuelta. Creció el fútbol de rayos y truenos para dejar aparcado el talento y la cabeza. Empezó mandando el corazón sobre todo después de la expulsión de Copete a los 68 minutos. El defensor retuvo con sus brazos a Ibáñez cuando este se dirigía solo a las inmediaciones de Rajkovic. Tal vez no hubo excesivo ímpetu en la acción, pero fue agarrón y motivó la roja.

A partir de aquí de bronca en bronca y de cambio en cambio. Aguirre llamó por teléfono a Amor y mandó los cambios. Entraron Kadewere por Muriqi y Nastasic por Kang In, que además vio amarilla. Pero la losa de jugar con diez tiene difícil solución y a mediados del segundo tiempo empezaba a verse el punto como un botín muy sobresaliente.

Entró el choque en esa fase donde el banquillo protesta, el público abronca al árbitro, los mallorquinistas buscan tarjetas para el rival y el fútbol pasa a un segundo plano y los equipos, sobre todo el más necesitado, tira de épica para no salir de vacío. Rajkovic volvió a ser decisivo en tres intervenciones clave que evitar la derrota a tiros de Abdé, Moncayola y Barja. Baba tiró y estrelló el balón en el codo de Aridane y poco a poco el partido fue llegando a la orilla. Al final un punto que puede ser bueno dependiendo del resto de marcadores. A priori es un paso demasiado corto.

Ficha técnica:



0-Mallorca: Rajkovic; Maffeo, Gío González, Raíllo, Copete, Jaume Costa; Babá, Ruiz de Galarreta, Dani Rodríguez (Antonio Sánchez, min. 82); Kang In Lee (Matija Nastasic, min. 75); Muriqi (Kadewere, min. 75).

0-Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal (Diego Moreno, min. 86), Juan Cruz, Unai García, Aridane; Pablo Ibáñez (Abdé, min. 76), Torró (Jon Moncayola, min. 67), Aimar Oroz (Moi Gómez, min. 67); Rubén García (Kike García, min. 86), Budimir, Kike Barja.

Árbitro: Díaz de Mera (Comité Castellano-Manchego). Expulsó a José Copete con tarjeta roja directa (min. 70). Amonestó a Babá (min. 29), Ruiz de Galarreta (min. 36), Giovanni González (min. 45), Kang In Lee (min. 71), Raíllo (min.73), Ángel Rodríguez (min. 73 en el banquillo), Jaume Costa (min. 94) del Mallorca; a Nacho Vidal (min. 33) y Ante Budimir (min. 92), del Osasuna.



Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo séptima jornada de la LaLiga disputado en el estadio Son Moix ante 14.312 espectadores.