Alfonso Díaz, sobre la renovación de Javier Aguirre: «Una vez que estemos salvados, seguiremos avanzando»

El CEO de Negocio del Real Mallorca, Alfonso Díaz, ha repasado este miércoles la actualidad del club balear coincidiendo con el parón de selecciones. Aprovechando una visita a las obras de remodelación del estadio de Son Moix, el ejecutivo recordaba que la renovación de Javier Aguirre continúa sobre la mesa, a la espera de que se certifique la permanencia en Primera División, y abordaba además la polémica acerca de los horarios de la LaLiga o la sanción impuesta a un abonado de la entidad por sus insultos racistas a Vinicius y Samu Chukwueze.

«Me remito a las palabras de Javier (Aguirre)», explicaba Alfonso Díaz sobre la posible ampliación de contrato del mexicano. «Estamos muy centrados en el objetivo y, una vez que estemos salvados, seguiremos avanzando. La oferta está y se está hablando. A partir de ahí, cuando llegue el momento adecuado, se cerrará lo que tenga que cerrarse», añadía. Además, aseguraba que «no hay preocupación» por la última mala racha de resultados del Mallorca, sobre todo fuera de Son Moix. «Es verdad que no es la dinámica que todos queremos. Somos fuertes en casa y lo hemos demostrado. Estamos en una posición privilegiada, que es algo que a principio de temporada hubiéramos firmado. Contra los equipos que hemos jugado en esta segunda vuelta hemos hecho un punto más que en la primera. Objetivamente, los resultados no son tan malos. Es cierto que hay que mejorar fuera, todos somos conscientes, pero estamos en una posición buena. No hay que dormirse y darlo todo para que hasta final de temporada podamos salvarnos lo antes posible», argumentaba.

En cuanto las quejas del propio Aguirre, que el pasado fin de semana lamentaba públicamente que el Mallorca tuviera que jugar tantos partidos a las dos, Alfonso Díaz recordaba que LaLiga ya sabe qué piensa el club. «A nadie le gusta jugar a esa hora y lo primero de todo es nuestra afición. Nos gustaría tener unos horarios más normales pero estamos creciendo como club y debemos saber que somos cada vez más internacionales, que nuestra dimensión es cada vez más grande. Siempre desde la perspectiva de que hay que cuidar mucho del aficionado que viene al estadio», comentaba. «Tenemos una relación continua con LaLiga y con el departamento de Competiciones, que es quien fija los horarios. Hablamos continuamente y conocen perfectamente nuestra opinión al respecto».

Díaz, a su vez, se pronunciaba sobre los episodios de racismo que se vivieron en los partidos contra el Real Madrid y el Villarreal, que han desembocado en una sanción contra un abonado del club balear. «Desde el club hemos puesto en marcha los mecanismos que tenemos para este tipo de casos no se repitan y por supuesto que vamos a luchar con todas nuestras armas para que este tipo de gente no esté con nosotros, porque no forma parte de la familia mallorquinista. Tenemos una afición ejemplar y lo demostramos el otro día en el campo del Betis. Todo individuo que no vaya en esa línea no puede formar parte de nuestro club. La sanción es ejemplar y debemos marcar una línea que no se puede pasar. El tema de la xenofobia y el racismo es una lacra que tiene que estar fuera», concluía.