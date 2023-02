Brian Oliván: «En Mallorca me trataron muy bien»

Brian Oliván espera protagonizar este sábado uno de los numerosos reencuentros que se vivirán sobre el césped de Cornellà. Después de jugar las dos temporadas anteriores en el Real Mallorca, el hoy defensa del RCD Espanyol guarda un dulce recuerdo de su paso por Son Moix y confía en enfrentarse el sábado a sus excompañeros, aunque de momento es precavido. El domingo recibió un golpe en la cabeza durante el partido contra el Elche y aunque las pruebas que se le han realizado no han arrojado nada serio, prefiere ir poco a poco.

«Es un partido muy importante», apuntaba Oliván este miércoles en rueda de prensa acerca del duelo del fin de semana. «Estuve allí (en Mallorca) y fue un equipo que me dio mucho, me trataron muy bien», comentaba. «Necesitamos los tres puntos e iremos a por la victoria para hacernos fuertes en casa, que es algo que hay que mejorar. No sé si es rival directo, pero tenemos el mismo respeto por todos. Puede que el campo esté lleno, así que debemos intentar conectar con la afición e intentar darles una victoria porque sacamos más puntos fuera», explicaba. «El Mallorca es un rival muy difícil, nos va a costar mucho. Ya sabemos cómo juegan, qué es lo que van a buscar y cómo se van a tomar el partido, que para ellos es como una final por todo lo que conlleva. Para nosotros, igual».

Oliván, que como futbolista del Mallorca ya mostró un alto nivel, tanto en Segunda como en Primera División, asegura que vive uno de los mejores momentos de su carrera. Titular habitual con Diego Martínez (ha sido titular en 21 encuentros), en lo que va de temporada ha marcado un gol y ha dado cinco asistencias. «Como dije cuando llegué aquí, me encuentro muy a gusto y el trabajo se ve recompensado. Tengo que mejorar muchas cosas. Es un dato muy positivo, pero personalmente quiero más y quiero mejorarlo», detalla. «Me siento súper cómodo. Futbolísticamente he mejorado aspectos que debía mejorar. Falta mucho por aprender, pero a nivel de números es mi mejor temporada. Y a nivel de minutos, uno siempre quiere jugarlo todo. Estoy toda la semana pensando en el fin de semana y en que llegue el partido para seguir compitiendo. No estoy cansado ni nada por el estilo».