Aguirre: «Ningún equipo con 28 puntos se salvó nunca»

El entrenador del Real Mallorca, Javie Aguirre, ha manifestado al término del partido que pese a la alegría que supone ganar a un grande como el equipo blanco, todavía no hay nada hecho y recordó que ningún equipo con 28 puntos ha conseguido mantener la categoría. «El vestuario no se confunde, me pidieron los jugadores mañana tener día libre y les dije que no, que hay que ir a entrenar. Ningún equipo con 28 punto se salvó nunca, hasta que no estemos cómodos no lo estaremos, faltan 18 partidos, hay que ser humildes en la victoria, en la derrota, conscientes de lo que somos porque nos pueden ganar, si tienes tres derrotas seguidas podemos perder la diferencia que tenemos, pero no podemos desviarnos y creer que somos algo que no somos, de momento, veremos en el futuro, no seré yo quien frene la euforia, pero hay que ir con tranquilidad», comentó el mexicano.

Respecto al encuentro, el entrenador aprobó la labor defensiva, pero no la ofensiva en la recta final: «El Mallorca defiende bien, pero puede atacar un poco mejor. Tenemos hoy esa dosis de fortuna que nos faltó en algunos partidos. Rajkovic atajó un penalti, que no es fácil, y ahí se consolidó la victoria. Los uno a cero son anecdóticos, pero te anima mucho ir por delante en el marcador eso es verdad», dijo. «Tuvimos dos o tres contras que no supimos aprovechar, espacios, balón controlado, en tres acciones pudimos haber hecho algo más, no fue el partido perfecto, de repente nos unimos mucho, pero es el Madrid. Tuvimos entre los dos palos tres veces y cayó un gol», declaró. «Describiría el partido como el típico que el rival es superior a ti, tienes que contenerlo, tratar de incomodarlo y si te pones por encima del marcador redoblar esfuerzos, seguir en tu plan de juego, no regalar espacios y estar organizados en todo momento. Somos poderosos con el juego aéreo, en tiros de media distancia, tenemos un buen arquero y esos espacios al final hay que aprovechar las contras mejor», indicó. Noticias relacionadas El Mallorca se come al Real Madrid Interrogado por si fue le partido perfecto, el entrenador indicó: «Si fue penalti lo de Rajkovic no fue el partido perfecto, no se pueden hacer penaltis, fue un encuentro intenso. Si el Madrid está cómodo con jugadores tan talentosos y tiempo y espacios te pueden hacer goles. En la primera vuelta nos metieron cuatro, aprendimos la lección, incomodar al rival, no dejarlos pensar. Siempre es el Madrid, tiene ese gen que si los dejas vivos hasta el final te pueden levantar el partido», declaró. «Nosotros jugamos con nuestras capacidades, somos un equipo competitivo y el día que dejamos de hacerlo, los rivales te ganan como el Getafe, el día que nos confundimos somos vulnerables y hoy nos salió cara, pero venimos de dos derrotas dolorosas fuera porque no competimos», recordó. Sobre el gran partido del delantero kosovar, Aguirre apuntó: «No tiene ansiedad Muriqi, lo hablé con él, le vi bien, me gustó mucho ante el Madrid y no metió gol por lo visto, me enteré al final, y no importa que meta o no, lo que importa es que aporte trabajo arriba, también abajo, fue un buen pivote para los compañeros, intentó un tiro de media cancha, es nuestro Vedat de siempre, me importa que juegue como este domingo», declaró.