Javier Aguirre: «Las transiciones del Real Madrid son mortales»

Javier Aguirre ha manifestado este sábado en la rueda de prensa previa al encuentro de este domingo ante el Real Madrid que la intención es que su equipo dé la cara ante el Real Madrid, consciente de que va a ser una cita muy complicada. Ha admitido también que es difícil «meter mano» al conjunto blanco y que a nivel deportivo, Nastasic va ser el sustituto del sancionado Copete. «Venimos de una derrota y jugaremos en casa con nuestra gente y queremos resarcirnos. Queremos mantener la ventaja con los equipos que delimitan el descenso y en este partido los tres puntos son importantes. No podemos rezagarnos más sea el rival que sea. El equipo tiene que dar la cara», ha apuntado.

Respecto a las bajas de Benzema y Militao, el entrenador ha lamentado que los jugadores no puedan estar en el partido por lesión. «No es anecdótico que no esté Benzema, es un gran jugador, el capitán, un hombre que bate registros y un baluarte para ellos. Militao también aporta mucho y no me alegro porque se lesione la gente. No es anecdótico que no estén, son dos jugadores importantes para el club, pero jugarán con once craks, será complicado. Las sensaciones son buenas después del varapalo de Cádiz, pero el Madrid siempre te complica las cosas. Seguramente sufriremos», ha afirmado.

Respecto a la presencia de Vinicius, a la entrada que recibió de Paulista y a las declaraciones esta semana de Raíllo, el técnico ha indicado: «La escena de la entrada de Paulista la vi, la calificaron los protagonistas. Fue una roja directa bien sancionada. Mis jugadores están tranquilos, avisados, dentro del campo es normal que haya roces, alguna palabra de más, pero para esto está el árbitro o los abanderados y si no el VAR, entonces estamos en este sentido todos tranquilos de que ya no es el fútbol que era antes. Ahora te sacas un moco y te ven».

Futbolísticamente, el entrenador sabe de las complicaciones que tiene enfrentarse al equipo blanco. «Al Madrid es difícil meterle mano, hace unas transiciones ofensivas bestiales, con el balón hacen regates y uno otro y no se cortan como pueden hacerlo otros futbolistas, estos van y van y son muy verticales y muy talentosos. El plan de juego es estar atento a las vigilancias, sobre todo porque al Madrid cuando le atacas deja gente descolgada y las transiciones son mortales y no puedes desconcentrarte ni un segundo contra ellos. Te la pueden liar cualquier jugador», ha declarado.

Sobre Raíllo, uno de los hombres que más ha sufrido a Vinicius, el entrenador dijo: «A Raíllo lo veo bien, está entrenando tranquilo, lleva muchos partidos ya y no hemos tocado el tema. Sabe qué decir y cuándo decirlo, es un jugador inteligente. Así como te digo en broma y en serio, digo lo que quiero sin que nadie me imponga un guion, también me aplico lo mismo con los jugadores y sería incapaz de comentarle qué tiene que decir o no. Es verdad que les he comentado que cuando una decisión arbitral nos perjudica les he dicho que no utilicen las redes sociales para quejarse de los árbitros porque no está bien. Es una sugerencia. La bola de nieve se hace muy grande y es muy fácil descargar tu ira con el teléfono, de hecho, te digo más, en el túnel va a ver micrófonos y cámaras, imagina lo que vas diciendo si ha sido un partido caliente».

El entrenado ha comentado también que Galarreta está prácticamente perdido de cara a la temporada que viene y que por este motivo se contrató a Morlanes. Ha apuntado que habló con Muriqi dándole calma y confianza, pese a que haga tiempo que no consigue goles. «No sé si le quité ansiedad, le vi distinto después de la charla con él, le manifesté mi confianza plena, es consciente, es un jugador que si no marca, gana balones, lucha, no sé si antes estaba distinto, tal vez no tan espabilado». Por último, ha indicado que ahora no es momento de hablar de su renovación. «Seguramente Pablo (Ortells) habló con mi agente, también dije que me importaba poco o nada el tema de la renovación, no es momento, estamos en febrero».