En muchas ocasiones los entrenadores han tirado de los recortes de prensa para empapelar casetas con frases del rival que pudieran animar a los suyos. El partido contra el Real Madrid no necesita de una motivación extra para los futbolistas del Real Mallorca, que este miércoles tienen la oportunidad de encontrarla en las palabras que les ha dedicado el periodista Federico Jiménez Losantos en el programa radiofónico Es la mañana de Federico de Es Radio.

«Nosotros lo que queremos ver es un Madrid-Barca. Osea, en el Mallorca-Real Madrid, para que cosan a patadas a Vinicius, el Raíllo ese siniestro... Pues no, eso no me interesa verlo. Si quieren dar coces que se vayan a la cuadra», ha sido una de las reflexiones matinales que ha realizado el comunicador recordando el conflicto entre el capitán del conjunto bermellón y el brasileño, que también ha tenido sus más y sus menos con Pablo Maffeo tanto en Son Moix como en el encuentro disputado en el estadio Santiago Bernabéu.

El mensaje de Federico Jiménez Losantos ha tenido recorrido en las redes sociales, donde muchos aficionados del Real Mallorca han respondido criticando la actitud del periodista. El ataque hacia los hombres de Javier Aguirre en general y el insulto al capitán del conjunto bermellón en particular en apenas 15 segundos de vídeo han empezado a caldear el ambiente de cara a un choque que en las últimas temporadas ha dejado varios enfrentamientos. Los conflictos, en cualquier caso, tienen como epicentro la figura de Vinicius Júnior, que este domingo volverá a ser una de las principales amenazas del ataque blanco. La temporada pasada el internacional brasileño recibió gritos racistas procedentes de la grada de Son Moix y este mismo curso en el encuentro correspondiente a la primera vuelta tuvo varios encontronazos con el propio Javier Aguirre y con varios jugadores mallorquinistas.

Las reflexiones de Jiménez Losantos dejan al descubierto que en la órbita madridista están presentes los precedentes con el Real Mallorca, que tratará de dar la sorpresa y alargar su buena marcha en Son Moix ante un conjunto blanco que no puede permitirse tropiezos para seguir en su particular persecución al Fútbol Club Barcelona por el liderato de la liga en Primera División.