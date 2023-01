Aguirre: «No sabes si es más necio el árbitro del campo o el del VAR»

El entrenador del Real Mallorca, Javier Aguirre, ha expresado su malestar por las prestaciones exhibidas por los suyos en la derrota ante el Cádiz y ha lamentado la confusión sobre la toma de decisiones del VAR, del que se ha declarado un defensor si bien ha querido aclarar que no sabe «si es más necio el árbitro del campo o el de arriba». El técnico mexicano ha evitado hacer una valoración de la primera vuelta y sí ha subrayado que su equipo ha enlazado «tres derrotas dolorosísimas porque no competimos 90 minutos».

«Sigo sin entender el VAR. Lo de Grenier es una entrada por detrás y son jugadas discutibles por la fuerza o la intención del jugador. Me gusta el VAR y me seguirá gustando, pero sucede que a veces no sabes si son más necios los del VAR o los del campo», ha analizado sobre la jugada polémica que podría haber supuesto la expulsión de Momo en el primer tiempo. Sobre la jugada en cuestión ha incidido en que el videoarbitraje tiene la posibilidad de decidir en la acción. «No vi la jugada porque está lejos, pero me la enseñan y es en la parte posterior de la pantorrilla. Para eso está el VAR, que no fue lo suficientemente terco para llamar. En cambio no descansó a la hora de insistir para que fuera a ver el penalti», ha apuntado al mismo tiempo que ha reclamado claridad a la hora de saber «si manda el de arriba el de abajo».

Javier Aguirre ha asegurado que sus quejas sobre la aplicación del VAR «no son pretextos». «Nos ganan bien. Entraron mejor y en la segunda creo que fuimos mejores y no pudo ser», ha afirmado. Además, también ha razonado que los suyos han entrado «demasiado timoratos», mientras que el Cádiz entró «con la necesidad y la intensidad» de la que habían hablado durante la semana. Eso sí, ha insistido en que el 2-0 fue determinante. «Nos mató la jugada del VAR. No tuvimos arrestos, cambiamos el dibujo y los jugadores y no fue posible», ha resumido.

El Real Mallorca cierra la primera vuelta con 25 puntos, pero Javier Aguirre no ha querido hacer balance de las 19 jornadas consumidas porque considera que en el fútbol «eres quien eres en función del último resultado» y su equipo ha enlazado tres derrotas seguidas que le dejan un sabor amargo. «No me gusta nada. Hemos sufrido tres derrotas dolorosísimas porque no competimos 90 minutos. Tenemos que ir partido a partido para permanecer. No me gusta y no quiero que vuelva a suceder. No me fijo en la clasificación y me molesta porque el equipo no compitió en Pamplona, Getafe y Cádiz», ha concluido.