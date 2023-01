Satisfecho por la clasificación y por el trabajo de sus jugadores, que supieron sufrir en un escenario complicado, Javier Aguirre ensalzó a un Pontevedra que «nos llevó hasta el límite». El preparador del Mallorca reconoció que vio la eliminatoria «complicada» porque el rival «nos apretó hasta la última jugada». Solo la calidad de Vedat Muriqi en la prórroga, con un gol y una asistencia a Abdón Prats, desatascó un encuentro difícil.

«Claro que vi peligrar la eliminatoria, ellos tuvieron una clara con el 0-0. Estos partidos no te dan tregua, el Pontevedra salió con todo y nos exigió hasta el límite. El resultado es el que es, pero tengo que felicitar al Pontevedra porque nunca se entregó y su gente no paró de animar. Este partido lo recordaremos mucho tiempo», afirmó en rueda de prensa.

No quiso hablar del claro penalti que Del Cerro Grande no señaló por mano de Samu Araujo, y defendió al VAR: «Nunca habló de los árbitros ni lo haré, pero a mí me gusta el VAR, hace mucha justicia».

«Hoy quería ver a Ángel, a Abdón y al final recurrimos a Muriqui. Acabamos con todo porque nos estaban exigiendo mucho. Fue un buen partido, típico copero, me encanta ir a campos donde la gente se entrega con su equipo», apuntó el entrenador mejicano, que reconoció que el Mallorca «ha dado un paso al frente» en relación a los últimos partidos.