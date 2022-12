Aguirre asegura que ahora no es momento de hablar sobre su renovación

El entrenador del Real Mallorca, Javier Aguirre, manifestó en la primera comparecencia de prensa tras el parón por la disputa del Mundial de Qatar, que ahora no es momento de hablar de su renovación, si bien aseguro que tanto él como su esposa se encuentran muy bien en la Isla. «Yo estoy muy contento aquí, lo he dicho en privado y en público y también se lo he dicho a Pablo (Ortells). Estamos en diciembre y solo con catorce partidos. No es tiempo de hablar de lo mío. El club sé que trabaja en el futuro en relación a renovaciones y posibles fichajes. Ellos tienen su equipo y están en ello, pero de momento no es tiempo de hablar de lo mío. Ya lo habrá si es del interés de ambas partes, pero lo que os puedo anticipar es que tanto ella (su mujer) como yo estamos muy contentos en la Isla», dijo el entrenador del Mallorca.

Aguirre finaliza contrato este próximo 30 de junio y el club desea su continuidad y por las palabras del entrenador él también vería con muy buenos ojos prolongar su estancia en el club bermellón. De hecho el técnico, que ya conoce con más detalle la entidad después de todos estos meses como primer entrenador, destacó que ahora se trabaja para poder estabilizar al Mallorca en la máxima categoría y que este proceso debe hacerse día a día después de varios años donde se subía y bajaba. Respecto al encuentro de Copa ante el Irún, el técnico indicó que el deseo es entrar bien en esta competición y hacer un buen arranque del torneo del KO. Avanzó también el preparador mallorquinista que cuenta con todo el plantel y que la enfermería se ha vaciado. En relación a posibles altas y bajas en este mercado de invierno aseguró que por el momento no hay previsión de incorporar a nadie y tampoco hay noticias oficiales de que ningún club se haya interesado por algún futbolista de su plantilla. No se valora tampoco la salida de ningún guardameta.