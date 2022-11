Aguirre celebra el paso adelante de los suyos

El entrenador del Real Mallorca, Javier Aguirre, ha manifestado que la mano de Rajkovic fue clave para conseguir el triunfo, si bien destacó la mejoría del equipo en todos los sentidos y la enorme solidaridad del grupo sobre el campo. «Pienso que está claro que hay jugadores en muy buen momento. La mano de Rajkovic fue espectacular y Muriqi estuvo donde tenía que estar. El Mallorca llevó a cabo mucho trabajo sin balón, estuvo solidario, hemos mejorado mucho desde San Mamés, cada vez se dan menos errores técnicos y regalamos menos. Tambien estamos más decididos para tenerla y jugar. La clave de este triunfo ante el Atlético de Madrid fue el momento del gol. Eso fu importante porque decanta la balanza a nuestro favor, entran las prisas al rival, este deja espacios y sin olvidar la mano de Rajkovic, esos momentos son puntuales. La unión del grupo es la verdad de todo, pero esos momentos puntuales hay que destacarlos», manifestó el entrenador del Mallorca.

El técnico indicó que se ha conseguido un buen botín teniendo en cuenta la enorme dificultad que entrañaba jugar estos últimos cuatro partidos. «Ves el calendario de los últimos cuatro partidos antes del parón y no era fácil sacar 10 puntos de los 12 y no me lo imaginaba. Es cierto que vamos partido a partido, pero en el papel no era el mejor escenario. Nos vamos contentos, siempre está la cosa de que estamos en buena dinámica, pero hay algún jugador en alfileres y no nos vendrá mal el parón», apuntó elo preparador mallorquinista.

El equipo se fue hacia adelante y encontró recorrido y camino con los dos laterales. «Los carriles son tan ofensivos como quieres que sean y con Maffeo y Jaume sabíamos que teníamos gente profunda y también lo han hecho muy bien Cufré y Gio y estamos bien cubiertos, van bien para adelante, sacan buenos centros, hay veces que te meten atrás, pero delante teníamos al Atlético, no es cualquier equipo y nos metieron atrás, se generaron espacios que no supimos aprovechar, pero de no sacar esa mano Rajkovic se nos podía complicar todo», manifestó.