Vedat Muriqi, delantero del Real Mallorca, advirtió este miércoles, tras la victoria contra el Atlético de Madrid (1-0), que no ha hecho «nada» aún «para ser un ídolo» en el conjunto balear, del que remarcó que «ojalá esté muchos años» y pueda «acabar su carrera aquí» y alcanzar las cotas de Samuel Eto'o, Webó o Dani Güiza.

«Aún no he hecho nada para ser un ídolo. Ojalá esté aquí muchos años. Eto'o, Webó, Guizá... Quiero estar con ellos aquí. Ojalá que pueda acabar mi carrera aquí. Me han dado mucha confianza, gracias al técnico, de mis compañeros, de la afición, de toda la ciudad, que me ama muchísimo. Cuando llegué aquí sabía que era mi última oportunidad. Me han dado esta confianza y estoy intentando dar todo lo que tengo aquí», expresó a 'Dazn'.

«Hemos hecho un partidazo. Ya sabíamos que iba a ser difícil, porque jugábamos contra el Atleti. Hemos defendido bien. Teníamos muy bien preparado el partido contra el Atleti. Estamos muy felices. Entramos al parón con tranquilidad», añadió.