Javier Aguirre: «El partido contra el Elche será un buen termómetro»

Javier Aguirre, entrenador del Real Mallorca, cree que el partido contra el Elche que abrochará la octava jornada en Primera División (Lunes, 21.00 horas) será «un buen termómetro» y que servirá para conocer la temperatura corporal del conjunto balear a estas alturas de la competición. El técnico mexicano, que analizaba este domingo el compromiso frente al cuadro ilicitano, tiene a casi toda la plantilla a su disposición, aunque no podrá contar con Jaume Costa, que sufrió una pequeña rotura muscular la semana pasada, ni con los lesionados de larga duración, como Dominik Greif o Tino Kadewere.

«Hay que hacer lo nuestro y no esperar nada de nadie», asegura Aguirre sobre el hecho de cerrar por primera vez un capítulo de la Liga. En cualquier caso, reconoce el mexicano que el Mallorca se asoma a «un partido trampa». Tendrá enfrente al colista, un equipo que solo ha sumado un punto en siete jornadas y que afronta la visita balear con un entrenador interino en el banquillo. «Hay muchas incógnitas», destaca el Vasco. «Con Francisco tenían una idea, un estilo y una forma de juego y ahora no sabemos qué nos vamos a encontrar», reflexiona. «Nosotros hemos ido creciendo. Estamos contentos y pienso que podemos estirarnos más. El equipo ha mejorado tácticamente y esto será un buen termómetro», reconoce.

Aguirre está seguro de que Braian Cufré dará la talla cubriendo la baja de Jaume Costa y cree que Amath, ya recuperado, puede asumir esa función que en condiciones normales habría desempeñado Kadewere como alternativa en ataque. A su vez, explicaba la situación entre Copete y Nastasic, los dos centrales que ido utilizando para completar la línea de tres junto a Valjent y Raíllo. «Copete encajó bien la suplencia del Bernabéu, no se vino abajo y siguió a buen nivel. No me ha dado motivo para quitarlo y si lo hace fue porque acababa de llegar un jugador de jerarquía. La única diferencia entre uno y otro en ese momento era el bagaje. La experiencia es un grado, pero hay que trata de ser justos y eso intentamos», resumía el entrenador del Mallorca.