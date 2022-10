Un gol del Robert Lewandowski permitió al Fútbol Club Barcelona salir airoso de su visita a Son Moix y dormir líder de Primera División, pero la victoria no estuvo exenta de sufrimiento. El propio técnico azulgrana, Xavi Hernández, concedió mucho valor al triunfo de los suyos en un campo «difícil» y tuvo palabras de reconocimiento para el nivel ofrecido por el Real Mallorca, que dispuso de dos claras ocasiones en las botas de Jaume Costa y Kang In Lee que podrían haber cambiado el signo del encuentro.

Xavi Hernández resaltó el trabajo defensivo de su equipo para limitar las ocasiones de gol del Real Mallorca a «dos» y se mostró convencido de que los bermellones no pasarán por los apuros de la pasada campaña para seguir en Primera División. «He visto muy bien al Mallorca y no sufrirá (para mantener la categoría), de eso estoy seguro», precisó el entrenador del Barcelona en su primer choque en Son Moix sentado en el banquillo visitante después de haberlo visitado en multitud de ocasiones como jugador. «Lo habíamos analizado mucho y sabíamos que defiende bien, que está ordenado con Aguirre, que con tres centrales y dos bandas aprovechan muy bien el ataque, el balón parado, con Muriqi tienen una referencia importante, tienen talento con Kang In Lee... es un equipo a tener en cuenta», ha analizado.

El preparador barcelonista elogió «el gran partido» que hizo su equipo «en un campo difícil y en el que sabíamos que teníamos que jugar a un gran nivel y sufrir para sumar tres puntos que son de oro». No en vano el Barcelona encaraba el partido después de una semana complicada por los problemas que le ha acarreado el parón de selecciones. Y es que además de no poder preparar el duelo con el grueso de la plantilla, un buen número de internacionales regresaron a tierras catalanas lesionados. No obstante, también quiso remarcar la importancia de contar con un buen número de futbolistas para hacer frente a todos los compromisos.

«Tenemos una plantilla de garantías y muy amplia. Vamos a hacer rotaciones, está claro. Ya les he dicho por activa y por pasiva a los futbolistas que jugando cada tres días es imposible competir. Entonces, todos van a ser importante todos van a tener minutos. Gerard Piqué, Jordi (Alba), Ansu Fati, han estado a muy buen nivel y es importante para nosotros que todo el mundo esté preparado», remarcó Xavi Hernández en la rueda de prensa posterior al encuentro entre el Barça y los hombres de Javier Aguirre.