Martin Valjent sigue aumentando su historial con la camiseta del RCD Mallorca. El central ha alcanzado la cifra de 150 partidos oficiales como jugador mallorquinista, en su quinta temporada en el club. El defensa eslovaco llegó a esa cifra de partidos en el encuentro en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid CF, en la quinta jornada de la Liga Santander. De los 150 partidos, 77 han sido hasta la fecha de Primera División, 62 de Segunda, 7 de Copa del Rey y 4 de promoción de ascenso a Primera. Esta es su tercera temporada en La Liga Santander. El jugador se ha mostrado feliz por seguir acumulando partidos y experiencia en el RCD Mallorca. "Cuando llegué aquí no me imaginaba que podía alcanzar este número. Ojalá sean más. Cada uno de ellos es especial, he disfrutado de todos y estoy orgulloso por ello. He vivido momentos muy bonitos, como los ascensos o la salvación del año pasado, pero también alguno malo, como aquel descenso. En todos estos momentos adquieres muchas experiencias y vas creciendo".

Valjent quiso acordarse de sus compañeros de vestuario, que lo han acompañado a lo largo de los 150 partidos. "Estoy orgulloso de mi camino en este club, con mis compañeros. Les agradezco a cada uno de ellos los momentos que he podido compartir en estos 150 partidos". Valjent se sitúa en el top 50 de jugadores con más partidos oficiales en la historia del club (encuentros de Primera, Segunda y Segunda B) habiendo superado recientemente en la clasificación histórica a futbolistas como Gonzalo 'Chori' Castro o Goran Milojevic. "Me gusta la historia del club y las estadísticas, pero lo importante es lo que transmites. Hay jugadores que han estado menos y puede que hayan transmitido más. Lo bonito es poder representar en muchas ocasiones a un club tan importante como el Mallorca. Me siento muy afortunado".