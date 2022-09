El entrenador del Real Mallorca, Javier Aguirre, manifestó respecto a los movimiento que ha llevado a cabo el club en este mercado de verano que está «contento» con los nuevos jugadores que han llegado y que se ha confeccionado un equipo «competitivo». «Tenemos nueve jugadores nuevos y estoy contento, viene de regreso Amath, va a ser un buen fichaje para nosotros y Galarreta ya está y es una muy buena noticia. Hoy está como el jugador que conocemos y ambos nos van a ayudar mucho. Como he dicho estoy contento y tenemos un equipo competitivo».

De los últimos que ha llegado, el que más ha podido ver ha sido a Kadewere. «Tino es algo distinto que no tenemos, es el cuarto punta en número no en orden, es más veloz, tiene una buena caída al espacio y viene a complementar el ataque. Es joven, con muchas ganas de mostrarse en la Liga, esperemos que nos dé alegrías», dijo.

Sobre el encuentro a las dos de la tarde este sábado ante el Girona, el entrenador indicó que no le gusta este horario. «No nos gusta. Entendemos las prioridades, si el Madrid necesita un día más de descanso, cualquier equipo español que lo necesite, les apoyamos, pero el horario con este clima es incómodo, entendemos las prioridades de la Liga, pero tres seguidos a la dios es algo se nos escapa, por alguna razón que no sabemos nos ponen al mismo equipo a las dos tres veces y eso llama la atención, no creo que nos hagan de menos o que nos desprecien pero no es común».

El Girona llegará con la baja de Stuani. Aguirre lamentó su ausencia. «Estuve con él en el Espanyol, es un buen amigo, un gran jugador, un líder, es una baja importante, no estoy contento con lo que le sucede. El Girona ha hecho muy buenos partidos, es cierto que se quedó con diez ante el Valencia. Viene con una buena dinámica, juega bien al fútbol, le gusta tener la pelota y es un equipo que está diseñado para tener el balón y movilidad. Nosotros tenemos que tener más la pelota, no como Bilbao, eso nos condena mucho, hay que crecer con la pelota y tenemos calidad con el balón, falta un poco de atrevimiento, está bien que seamos serios, ordenados, pero falta un poco más».

Preguntado por si la propuesta de su fútbol se refuerza con estas nuevas adquisiciones, el técnico manifestó: «La propuesta es en qué lugar quedas al final, eso es lo que la gente quiere, que te quedes en Primera, para nosotros la propuesta es un equipo que sepa jugar con balón y sin balón, sacar el mejor provecho posible, hacer mejores jugadores e integrarlos en un patrón de juego», declaró.

Sobre la espantada de Brooks, el técnico dijo que no fue una situación «normal». «Como nunca estuvo no me siento afectado, no entrenó conmigo. No sé quien es, vino y se fue y no me hizo mella en el vestuario. No es normal lo que hizo. Tengo lo que quiero tengo un buen equipo y vamos a competir. Espero que no nos vayamos con dos penaltis en contra ojalá estuvimos bien en ambas áreas y hacer un buen partido ante el Girona».

Por otra parte el entrenador desveló que durante el día de hoy el jugador de la cantera, Javi Llabrés mejorará su contrato y lo prolongará con el Real Mallorca. Previsiblemente firmará su primer contrato como profesional.