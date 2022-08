A falta de nueve días para el cierre del mercado, el Mallorca se prepara para unas jornadas intensas que desemboquen en la llegada de las últimas piezas que configuren la plantilla bermellona.

Las dos primeras jornadas han servido para que Pablo Ortells analice lo que le falta a un equipo al que no se le puede reprochar entrega, ni garra, pero al que le falta un plus más para afrontar con garantías la Primera División.

Un central para cerrar el eje

A pesar de no haber encajado goles de jugada —los dos encajados en Liga han sido de penalti— y la grata sorpresa de Copete en estas dos primeras jornadas, el Mallorca necesita reforzar el eje de la defensa. Son cuatro los centrales con los que cuenta Aguirre y el de Écija sigue siendo una apuesta que tan sólo lleva 180 minutos en Primera. Con el esquema de tres en el eje, la exigencia es contar con una pieza más. Sobre la mesa hay varias opciones como la de Feddal a los que hay que unir al griego Nikolaou, el ucraniano Mykola Mativenko y el panameño Andrés Andrade.

Talento para el centro del campo

Con la sensible ausencia de Galarreta y la marcha de Salva Sevilla, el centro del campo ha quedado huérfano de un faro talentoso que lo dirija. El heredero natural de la corona es Clément Grenier, pero su inactividad durante estos años invitan a pensar que necesita más tiempo para coger el ritmo necesario. Calidad de sobra tiene, pero el ritmo de la Primera División le está pasando por ecnima. Por su parte, Battaglia sigue ofreciendo trabajo, pero no es capaz de minimizar sus carencias técnicas y físicas que impiden al equipo crecer sobre su eje. Por otra parte, Baba no es el perfil que más se ajusta a Aguirre para el eje del centro del campo y Dani Rodríguez sigue alejado de su mejor versión. Desde la dirección deportiva confian en que la disputa del Mundial en invierno le dará un tiempo extra para que Galarreta llegue en plenas facultades a la reanudación de La Liga.

Braithwaite, demasiado caro

En las últimas horas ha salido a la palestra uno de los nombres del mercado de fichajes: Martin Braithwaite. El danés fue sondeado por la dirección deportiva, pero las exigencias del delantero internacional no son asumibles para el Mallorca. Además, la situación económica en la que vive el Barcelona no invitan a pensar que desde el club culé puedan asumir una parte de su ficha.A día de hoy, Pablo Ortells tiene descartada la operación, pero a lo largo de los últimos días del mercado la situación puede cambiar por la necesidad de todas las partes. El Mallorca sigue peinando el mercado en busca de un jugador que cumpla de acompañante de Vedat Muriqi en la dupla de ataque.

Doblar el lateral izquierdo

Si una cosa ha destacado en estos primeros coletazos de la temporada es la defensa y en especial Jaume Costa. El valenciano sigue demostrando que es un jugador contrastado para la categoría. Fue clave en el gol de Muriqi ante el Betis y además de calidad, aporta garra y una marcha más al equipo. Sin embargo, su edad y la exigencia de la competición obligan a acudir al mercado para encontrarle un sustituto con el que se pueda establecer un sistema de rotación. A día de hoy, Braian Cufré es el segundo espada en esta banda izquierda, pero no cumple las expectativas. En el Mallorca no descartan su continuidad por falta de piezas atractivas que encajen en las posibilidades del club. Se espera un final de mercado intenso en las oficinas de Son Moix.