Pena máxima para el Mallorca

El partido se rompía pronto. Ni uno ni otro habían propuesto nada y todo saltaba por los aires en una de esas jugadas, tan comunes la temporada pasada, en las que Battaglia aparece en el primer plano de la foto. El argentino, en una acción sin coartadas, tocaba el balón con las manos dentro del área y aunque el árbitro al principio no lo vio, el VAR lo puso todo en su sitio con unos minutos retraso. Borja Iglesias no fallaba ante Rajkovic y el Betis con un par de chasquidos desconfiguraba al Mallorca. Si el plan era como el de San Mamés, o parecido, en poco más de ocho minutos ya había marchitado.

El Mallorca no se sentía cómodo cargando con el peso del encuentro. Todo lo contrario que el, Betis. Cómodo, suelto y bien replegado, el conjunto de Pellegrini no llegaba demasiado al área balear, pero si se arrimaba al área de Rajkovic lo hacía en manada. Copete sufría con los balones a su espalda y la muralla de los tres centrales no alcanzaba para para contener la calidad bética. Si Fekir sacaba movía la coctelera o Álex Moreno apuraba su carril los locales cortocircuitaban. Una angustia que tampoco diluían en ataque. Con Muriqi enredado siempre entre Pezzella y Edgar, solo Maffeo era capaz de encender la luz de vez en cuando. Como mucho, algún destellito de Kang In Lee.

La segunda parte parecía otra cosa. Inconexo al principio, el Mallorca iba hilando poco a poco el fútbol que no había encontrado hasta entonces. A base de trompicones y de caer repetidamente en fuera de juego, Muriqi se iba haciendo hueco hasta que una buena asociación con Jaume Costa y Kang, ambos tirados a la izquierda, la cabeceaba con todo el kosovar para empatar el partido.

Con un punto a cubierto, el Mallorca acordaba darse un respiro tras el gol. Hasta que se repetía la secuencia del principio. Penalti cometido por Battaglia, esta vez por un bloque bien buscado por Fekir dentro del área, y gol del Panda Iglesias a Rajkovic.

Pese a la dureza del golpe no iba a arrugarse el Mallorca en los minutos finales. Liderado por Kang In Lee, metido de lleno en el rol de líder, el cuadro insular iba a acariciar el empate. Sobre todo después de un lanzamiento de falta que el propio coreana estampaba contra uno de los palos de Rui Silva. Sin embargo, el Betis retenía los tres puntos para desmarcarse como uno de los líderes del campeonato y firmar un inicio soñado.

Ficha técnica:

1 - Real Mallorca: Rajkovic; Maffeo, Valjent, Raíllo, Copete (Lago Junior, m.86), Jaume Costa; Battaglia (Baba, m.79) Grenier (Antonio Sánchez, m.63), Dani Rodríguez (Abdón, m.79); Kang In Lee y Muriqi.

2 - Real Betis: Rui Silva; Aitor Ruibal, Pezzella, Edgar, Álex Moreno; Guido Rodríguez, William Carvalho (Loren, m.87), Rodri (Rober, m.64), Fekir, Juanmi y Borja Iglesias (Paul, m.79)

Goles: 0-1, Borja Iglesias, de penalti (m.8); 1-1, Muriqi (m.56); 1-2, Borja Iglesias, de penalti (m.72).

Árbitro: González Fuertes (Comité asturiano). Amonestó a Grenier y Dani Rodríguez, Valjent, Raíllo, Battaglia, Maffeo y Jaume Costa por parte del Mallorca y a William Carvalho, Juanmi, Fekir, Rober, Guido y Rui Silva por parte del Betis.

VAR: Jaime Latre (Comité aragonés).

Incidencias: 15.579 espectadores en Son Moix.