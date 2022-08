El Real Mallorca ha cerrado este domingo el círculo de una pretemporada sin manchas. En un partido sin contenido ni estímulos para el espectador neutral, el conjunto de Javier Aguirre empataba contra la UD Ibiza y estiraba la línea de los buenos resultados en el último ensayo general antes de la función del 15 de agosto en San Mamés. Los rojinegros, fuertes en defensa y escasos en ataque, se imponían después en la tanda de penaltis gracias a una buena intervención de Leo Román a lanzamiento de Miki Villar (0-0).

Consciente de lo que guarda en el vestuario y de que el partido en Can Misses iba a ser su última prueba, Aguirre apostaba de inicio por el mejor once posible. Un equipo que, de no producirse nuevos movimientos en el mercado, podría repetirse el próximo lunes en Bilbao. Rajkovic bajo el larguero; Valjent, Raíllo y Copete levantando un pared por delante, con Maffeo y Jaume Costa alargando y ensanchando el campo; Baba cerrando el paso, Grenier y Dani Rodríguez dirigiendo el tráfico; Kang In Lee enganchando y Muriqi rematando. Una fórmula que ha hecho del Mallorca un bloque compacto y sin grandes grietas a la vista, al menos en esta fase de preparación. Su fútbol no es fácil de masticar y sus partidos no servirán como ejemplo de fútbol champagne, pero con el manual del mexicano aprendido el equipo ha ganado en solidez, entereza y aplomo. Que no es poco.

Con un Ibiza bien armado delante, el Mallorca ni perdía la compostura ni hacía daño. Su llegada más clara era el fruto de la sociedad Jaume Costa-Muriqi, una alianza que en casi cada partido deja algo. Esta vez, sin embargo, el remate del kosovar tras quitarse de encima a un defensa no era limpio y ni siquiera quedaba registrado como disparo a puerta. La mejor ocasión del primer tiempo era para el Ibiza, a falta de seis minutos para llegar al descanso. Suleiman superaba a Maffeo con un regate hacia el interior y su disparo con la derecha se estampaba contra el larguero de Rajkovic.

La tarjeta de presentación del Mallorca tras el descanso parecía que iba a ser diferente. Primero Maffeo, a la salida de un córner, y luego un misil bien encaminado de Kang In Lee ponían a prueba a Fuzato. Dos fogonazos sin continuidad que no alteraban el paisaje lunar de un partido que, en ningún caso, valía el precio que tenían las entradas. Aguirre apuraba el banquillo (a excepción de Gayà y el portero Pere Joan) antes de que la velada acabara ensuciándose por la lesión final de Javi Llabrés, que sufría un tirón en la parte posterior del muslo izquierdo ya con el tiempo cumplido. Los penaltis decidían al ganador del trofeo y coronaban a Leo Román, decisivo en su vuelta a casa.

Ficha técnica:

0 - UD Ibiza: Fuzato, Martín, Goldar, Herrera, Ekain, Armando, Javi Vázquez, Morante, Darío, Zé Carlos y Suleiman.

También jugaron: Rodado, Appiah, Miki Villar, Álvaro, Chanza, Grima, Diop, Gálvez, Castel, Appin, Villar, Cifuentes, Chanza y Álvaro.

0 - Real Mallorca: Rajkovic; Maffeo, Valjent, Raíllo, Copete, Jaume Costa; Baba, Grenier, Dani Rodríguez; Kang In Lee y Muriqi.

También jugaron: Leo Román, Antonio Sánchez, Battaglia, Abdón, Gio, Llabrés, Lago, Cufré y Frau.

Penaltis: 1-0, Castel (gol); 1-1, Abdón (gol); 2-1, Rodado (gol); 2-2, Raíllo (gol); 3-2, Diop (gol); 3-3, Battaglia (gol); 4-3, Gálvez (gol); 4-4, Antonio Sánchez (gol); 5-4, Appin (gol); 5-5, Cufré (gol); 5-5, Villar (falla); 5-6, Lago Junior (gol).

Árbitro: Mateu Busquets Ferrer. Amonestó a Jaume Costa y Maffeo por parte del Mallorca.

Incidencias: Primera edición del Trofeo Power Electronics Ciutat d'Eivissa disputado en el estadio de Can Misses.