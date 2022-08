El Mallorca de Javier Aguirre afronta su última prueba de la pretemporada ante la UD Ibiza en el Trofeo. Tras una pretemporada plagada de optimismo, los bermellones afrontan su último duelo, que servirá para crear una idea real de lo que se verá en el partido de la primera jornada ante el Athletic Club. Por su parte, los ibicencos acogen el primer derbi en Can Misses ante el Mallorca y les servirá para medir su nivel real de cara a su segundo año en La Liga Smartbank.

Después de cuajar unos buenos meses de preparación, con tres victorias y dos empates. El equipo que dirige Javier Aguirre ha sido capaz de demostrar solvencia en la retaguardia y consistencia arriba. Sin poder contar durante gran parte de la pretemporada con los fichajes, el mexicano ha ido improvisando hasta que han llegado al club. Sin embargo, el mexicano ha sido capaz de hacer calar el mensaje dentro del vestuario. Con el 5-3-2 inamovible, el conjunto mallorquín ha conseguido mantener la portería a cero en cuatro partidos y que el único gol encajado sea desde los once metros.

En ataque, se han mostrado ciertas deficiencias en los últimos metros. Sin extremos disponibles en la plantilla, Dani Rodríguez y Kang In han sido lo más verticales de la plantilla durante este mes. Con ellos dos y con Maffeo y Jaume Costa de carrileros el Mallorca ha ganado presencia en campo rival. Sin estas piezas, en la mayoría de partidos, se ha quedado corto y las acciones ofensivas han brillado por su ausencia.

Mercado abierto

Ante el Ibiza, posiblemente cojan peso tanto Muriqi como Rajkovic en el once titular, aunque Leo Román ha hecho méritos suficientes como para optar a la titularidad el próximo fin de semana. Los que seguro que no estarán ni en Can Misses ni en San Mamés son Greif, Amath y Hoppe. Los dos primeros, con dolencias en la espalda y el pie respectivamente. En el caso del americano, se está trabajando en la salida con destino al Middlebrough inglés a cambio de casi tres millones de euros.

Otras piezas que siguen en la rampa de salida, son Mboula, Alegría y Cufré. Los tres jugadores son incapaces de trasladar ofertas en firme al Mallorca para poder salir y así posibilitar la entrada de más efectivos con los que Aguirre pueda contar. A falta de nueve días de que se autorice la salida de la nueva temporada liguera, el Mallorca sigue siendo una incógnita en cuanto a nombres.