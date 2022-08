El Real Mallorca, a falta de nueve días para su debut en Liga ante el Athletic de Bilbao, está intentando adelgazar su fondo de armario antes de incorporar nuevos jugadores. Los dos integrantes del primer equipo que cuentan con más opciones de hacer las maletas son el estadounidense Matthew Hoppe y el catalán Jordi Mboula. El delantero maneja ofertas procedentes del fútbol inglés y parece ser que la más firme es la del Middlesbrough.En principio, el club bermellón estaría más dispuesto a una cesión que a la venta, aunque todo dependerá en última instancia de las cantidades que se oferten por el jugador, que aterrizó en la Isla el año pasado procedente del F.C. Schalke 04. Hoppe, que tiene contrato hasta junio de 2025, jugó sólo 128 minutos en el pasado campeonato liguero y no logró estrenar su casillero de goles. Su inicio en la competición se vio además mermado por una lesión muscular que le dejó varias semanas en el dique seco. Esto y la dificultad para relacionarse con sus compañeros al no saber castellano hizo que el delantero centro no haya pasado su mejor año.

Además del Middlesbrough, durante los últimos días se está especulando con otros posibles equipos interesados en Hoppe como el Sunderland o incluso algún conjunto de la liga belga. El Real Mallorca cuenta en la delantera con los nombres de Muriqi, Ángel y Abdón Prats, por lo que sería el cuarto delantero del equipo, por lo que sus opciones de jugar serían prácticamente nulas. Además, el club parece que está realizando gestiones para incorporar otro atacante que acompañe al kosovar, al que se da por seguro como hombre de ataque de referencia del conjunto de Javier Aguirre tras el importante desembolso realizado por el club para comprarlo al Lazio. Matthew Hoppe durante un entrenamiento. El otro miembro del primer equipo que podría abandonar el equipo en las próximas fechas es JordiMboula. Al parecer, el Tenerife, de LaLiga SmartBank es quien estaría más interesado en hacerse con los servicios del extremo catalán. Mboula sonó hace unas semanas para integrarse en la disciplina del Vitoria Guimaraes, pero al final las negociaciones no se concretaron. Mboula conoce bien la liga del país vecino, ya que militó en elEstorilPraia, donde jugó la segunda mitad de la temporada pasada. Sin confianza El extremo derecho también ha tenido una aportación testimonial hasta la fecha en el club bermellón y Luis García Plaza no contó apenas con él. A su regreso a la disciplina bermellona al final de la temporada pasada, y ya con Aguirre en el banquillo, tampoco parece ser que vaya a gozar de muchos más minutos con el técnico mexicano, quien ha dado su visto bueno a su marcha. La intención del club es desprenderse lo antes posible de los jugadores con los que no se cuentan para esta temporada antes de realizar nuevas incorporaciones.