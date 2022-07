El Mallorca sigue sin doblar la rodilla. El conjunto de Javier Aguirre, que este domingo disputaba en Italia el partido más exigente de la pretemporada, rubricaba un empate de prestigio contra el Nápoles que le permite estirar la buena racha de resultados veraniega. Un gol de Raíllo en la segunda mitad neutralizaba el tanto coseguido por Osimhen desde el punto de penalti y forzaba las tablas en una función que los bermellones saldaban con un dulce sabor de boca. A falta de un ensayo y varias incorporaciones, el equipo progresa a buen ritmo (1-1).

El partido poco o nada tenía que ver con los cuatro amistosos anteriores. El Nápoles, un equipo con el logo de la Liga Campeones cosido a la camiseta, se comía de salida a un Mallorca que en lo que va de verano no había sido muy exigido. Con Predrag Rajkovic situado por primera vez bajo el larguero y un once bastante reconocible, el conjunto de Aguirre empezaba el partido a merced del conjunto italiano, cargado de dinamita en los metros finales. Allí, entre Hirving Lozano, Osimhen o Kvaratskhelia no dejaban de agitar el avispero ante una defensa inestable y sin red, porque Baba, unos metros por delante, sufría con cada embestida de los partenopeos.

Al Nápoles le bastaban un par de latigazos para sacar ventaja. Antes de que se cumplieran los primeros diez minutos, el colegiado castigaba unas supuestas manos de Copete dentro del área y el nigeriano Victor Osimhen superaba al debutante Rajkovic con un lanzamiento de penalti impecable. Imbatido hasta ese momento, el Mallorca encajaba el primer gol del verano. No ocurriría mucho más durante en el primer tiempo. Los baleares se asentaban atrás, echaban el candado y comenzaban a estirarse poquito a poquito mientras los de Spalletti iban perdiendo la espuma con el marcador de su lado.

Aguirre cambiaba la dupla atacante en el descanso (Muriqi y Kang In Lee por Abdón y Ángel) y el Mallorca abría la segunda mitad con mejor semblante que al principio. De su crecimiento llegaría el tanto del empate, que nacía de una cabalgada de Jaume Costa por la orilla izquierda. El centro del valenciano no lo remataba bien Muriqi ni lo repelían a tiempo Meret y Mario Rui. Lo aprovechaba Raíllo, que tras destacar contra el Sporting como asistente iba un poco más allá y cabeceaba la pelota para establecer el empate.

Con el marcador y el juego equilibrado, el Mallorca mostraba su rostro más serio y rocoso a pesar de que los cambios amenzaban con diluir al equipo. En el baile de sustituciones entraba Rodrigo Battaglia, que solo unas horas después de reintegrarse en el grupo iba a disputar los quince últimos minutos del encuentro. Un duelo más que positivo para los isleños que el canterano Josep Gayà estaba a punto de inclinar en los segundos finales después de una falta lateral botada por Kang In Lee.

Ficha técnica:

1 - Nápoles: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, Fabian, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen y Kvaratskhelia.

También jugaron: Ostigard, Jesus, Anguissa, Elmas, Politano, Demme, Petagna, Ounas y Zanoli.

1- Real Mallorca: Rajkovic, Maffeo, Gayà, Raíllo, Copete, Jaume Costa, Baba, Grenier, Dani Rodríguez, Abdón y Ángel

También jugaron: Kang In Lee, Muriqi, Leo Román, Antonio Sánchez, Cufré, Battaglia, Gio y Lago Junior.

Goles:

1-0, minuto 9, Osimhen, de penalti; 1-1, minuto 54, Raíllo.

Árbitro: Francesco Fourneau, asistido en las bandas por Rodolfo di Vuolo y Vittorio di Gioia. Amonestó a Baba, Raíllo, Jaume Costa por parte del Mallorca y a Ostigard por parte del Nápoles.

Incidencias: Estadio Teofilo Patini de Castel di Sangro.